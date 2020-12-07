新北市五股區中興路四段與民義路口旁是早期的行政區域，因廳舍老舊且巷弄狹小，議員陳明義近日辨理會勘，希望透過危老都更的方式全面重劃改建，整合各行政機關，有助於地方整體性發展，都更處也表示，目前尚未收到申請重建，收到後將會加速審核通過。

五股區長洪崇璉表示，五股的人口近年急遽增加，而原行政機關的空間相當不足，特別是五股分駐所的建築物相當老舊，雖經改善但仍顯得不足，而衛生所也已改遷至洲子洋重劃區，場地目前提供給老人共餐使用，如果能將兩者整合成一個新機關用地，是個不錯的構想，畢竟五股的公有地原本就不多。

議員陳明義表示，五股國小與民義路間夾角地帶，早期是鄉公所用地，後期改為舊衛所所及分駐所使用，建物使用已經80年了，屋況相當不好，雖然曾爭取經費改善，但仍是會有發霉、漏水的情況；而鄰近的戶政事物所也將在2年後遷至他處。

陳接著說，機關用地應該做個重整規畫，未來也會與旁邊的農會及後方私有地主進行討論，如果有意願也可以納入。目前所推動的危老123專案，就是100％的地主同意，2個月案件審理重建計畫，在3個月拿到建照，所以如果順利的話，一年內可以將建案通過執行。

都更處表示，當天派員會勘時發現該處建築外觀相當老舊，但目前仍未收到申請重建，如果機關單位申請重建，將會盡速審核通過。

(中時 )