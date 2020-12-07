媒體報導，康寧大學台南校區一名副教授身兼校內多個職務。教育部今天表示，學校聘任應依大學法及組織規程規定辦理，近期將至康寧大學台南校區查核。

媒體報導，109學年度被教育部停招的康寧大學台南校區，竟讓一名副教授身兼5個系所的主任和2個行政職。

康寧大學副校長兼台南校區主任陳清溪告訴中央社記者，這名副教授兼任台南校區多個系的系主任，主因是台南校區已停招，部分老師優離優退，只剩助理教授及講師，沒有資格擔任系主任，才請這名副教授兼任。

他表示，這名副教授兼任多個系的系主任，只領一份薪水及一份主管加給，沒有多領，等於是做義工，這項任命也是校方的行政自主裁量，沒有違法。

教育部回應，依大學法規定，大學系主任、所長及學位學程主任，依該校組織規程規定程序，從副教授以上的教師中選出，報請校長聘請兼任；但藝術類與技術類系所及學位學程的主任、所長，得聘請副教授級以上的專業技術人員兼任，康寧大學應依大學法及組織規程規定辦理。

教育部指出，依專科以上學校總量發展規模與資源條件標準第5點規定，各院、所、系、科與學位學程的教師學術或實務專長，應與其任教課程領域相符；教育部近期將至康寧大學台南校區查核教學品質，並將此案納入查核事項。

另外，教育部提到，康寧大學向台糖公司承租土地做為台南校區，今年2月須繳交後20年的權利金，教育部函請康寧董事會捐資，但董事會卻遲未進行，教育部依私立學校法規定，徵詢私校諮詢會並決議，董事會須依承諾在期限內捐資，如果未能達成，教育部將聲請法院解除全體董事職務。

教育部指出，康寧董事會未依承諾在期限內捐資，因此教育部7月聲請法院解除康寧全體董事職務，法院於11月17日裁定解除全部董事職務；後續教育部將依私校法規定，從原有董事或熱心教育的公正人士中，指定若干人會同推選董事，重新組織董事會。

(中央社)