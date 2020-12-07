藝人開直播帶貨，在大陸似乎成為兵家必爭之地，形成一股風潮。昨(6日)，時常於各大型歌唱節目擔任導師與嘉賓的知名歌手楊坤，也加入了這波帶貨行列，只是大家關注的重點不是商品，而是楊坤滿臉脹紅、口齒不清出現在鏡頭前，讓粉絲懷疑，這是喝酒了吧。

昨(6日)楊坤開參加了一場帶貨的直播，但他整個人的狀態似乎不太好，不僅從臉到脖子脹紅，語無倫次重複好幾次自己說的過的話，也因一直報錯價格，讓一旁工作人員頻頻提醒暗示。

網友們看了之後第一直覺都懷疑楊坤是不是喝了酒，才會在鏡頭前看起來眼神渙散、不在狀況內；工作人員也急忙跳出來解釋，直播時，自己離楊坤很近，他的表現一切正常，也沒有喝酒，至於為什麼會滿臉通紅？該名工作人員則稱楊坤平時愛運動，經常打高爾夫球、騎馬，皮膚曬得又紅又黑也是正常。

楊坤滿臉通紅直播帶貨，被質疑是不是酒喝太多 (圖/ 微博)

網友們看了也不客氣的說：「恕我直言，喝酒喝多了就是這樣的狀態，面紅耳赤、青筋爆出、眼神迷離、精神恍惚、口齒不清…，楊坤，你還缺少哪幾項症狀？」、「一看就是喝酒了，他經常喝完酒直播，也不是第一次了」、「曬的眼球都紅了是吧？」

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(中時新聞網)