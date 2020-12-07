從日本一路強勢吹進台灣的生吐司風潮正式進軍台北市中山區！人氣最高的「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」將推出新光南西三號店限定口味「極起士生吐司」，在台北旗艦本店更火熱推出獨家限定「法芙娜巧克力生吐司」，堪稱年末最強吐司。

「嵜本SAKImoto Bakery」自首間旗艦店開幕就廣受歡迎，三號店將首度進軍百貨與捷運中山站商圈，除了販售經典的「極美自然吐司」及「極生奶油牛奶吐司」2大口味，首度推出加入起士的「極起士生吐司」，以荷蘭進口高達起士搭上極美吐司，口感吃起來比一般起士更濃郁有彈性，表面更看得到滿滿的邪惡酥脆起士，吃起來帶點鹹味，是絕妙的早午餐選擇。

表面更看得到滿滿的邪惡酥脆起士，吃起來帶點鹹味，是絕妙的早午餐選擇。（圖／楊婕安攝）

除了鹹款的起士口味，台北旗艦店更在12/10起，將在每周四獨家開賣「法芙娜巧克力生吐司」，添加世界上第一個以可可莊園產地來分級的法芙娜巧克力，口感香濃不膩口的巧克力搭上Q彈湯種麵糰，細緻的苦甜口感就像在吃高級甜點，吃貨們絕對不能錯過。

口感香濃不膩口的巧克力搭上Q彈湯種麵糰，細緻的苦甜口感就像在吃高級甜點，吃貨們絕對不能錯過。（圖／楊婕安攝）

在飲品方面，嵜本特別選用人氣手搖「五桐號WooTEA」的招牌杏仁凍，全程費時18小時，以純手工製作，配方添加牛奶，口感軟嫩綿密，溫潤順口，帶有濃濃杏仁香，結合嵜本店內兩大人氣飲品，共同推出特濃紅茶杏仁凍及紅茶拿鐵杏仁凍飲，口感風味一次升級，搭配吐司相當完美。

以特濃紅茶及紅茶拿鐵搭配高人氣杏仁凍，搭配吐司相當完美。（圖／楊婕安攝）

「嵜本SAKImoto Bakery」自首間旗艦店開幕就廣受歡迎，三號店將首度進軍百貨與捷運中山站商圈。（圖／楊婕安攝）

12/9開幕當日，凡購買三瓶果醬/抹醬(不限口味)，即贈送品牌限定帆布袋乙個。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)