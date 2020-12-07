社會住宅租金近期引關注，桃園市住宅發展處在上月開放入住的八德1號社會住宅引進「分級制度」，以最低生活費標準為計算，分5個級別收費，一改過去齊頭式平等，也不用分2階段抽籤，不諱言整體房租收費較過去少，但讓收費更落實精準補貼。

住宅發展處長莊敬權表示，桃園市首間社會住宅中路二號去年啟用，收租採一般戶市價8折、政策戶市價6折兩級收費，但實際運作發現有的一般戶生活困苦，卻因握有持分地等狀況無法取得社會局核發的弱勢身分，另有部分政策戶雖然具有原住民、單親等弱勢身分，仍能生活無虞。

像是中路二號社宅停車場就有雙B轎車、特斯拉等名車長時間出入，雖然住發處強調地下停車場也有開放周遭住戶月租和一般民眾臨停，但仍引發議論。住發處因此修正收租標準，改以申請人去年平均月所得，分5級收租，1房型月租金為4600至8800元、2房型7200至1萬1600元、3房型1萬1200至1萬8700元，落實付租比不要超過總收入3成的初衷。

莊敬權不諱言，依財稅收費，也有可能有黑數存在，但這是政府難解的課題，不會因此不做正確的事情，他也強調，一定會保留3成給政策戶，也直言社宅競爭激烈，沒有多重弱勢身分，加權分數不夠難擠身政策戶，他表示，就算分5級，租金也一定比市價便宜，未來所有社宅租金都將朝向分級制度訂定，中路二號也會在3年約到期後，改採分級租金。

(中時 )