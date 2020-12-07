愛用國貨！台東市觀光夜市宣誓不用萊豬

美國萊豬進口在即，台東農產公司規畫「台東豬肉」認證標章，做為市場區隔。（莊哲權攝）

中央明年元旦起，將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，為了捍衛食安，台東縣長饒慶鈴與台東市觀光夜市7日共同宣誓不用萊豬，只用有「台東豬肉」認證標章的在地豬肉，讓遊客及民眾吃得安心。

觀光夜市促進會常務監事羅永豐表示，台東市觀光夜市有29家攤販售豬肉的相關商品，其中11攤是使用台東在地溫體豬肉，其它18攤也同意自明年元旦開放萊豬進口時絕不使用美國豬，而如果使用非台灣豬，也要清楚標示來源。

台東縣農產公司總經理吳柏成指出，台東的豬肉屬封閉市場，台東全縣約有5萬6000多頭，每天豬隻屠宰量約200多頭，在地現有的供應量大致飽和，只有連鎖賣場等地才可能會有比較零星的外來豬肉。

吳柏成說，農產公司特別製作「台東豬肉」標章讓店家使用，不僅可以增加在地豬肉的能見度，也讓每天屠宰量增加，提升台東養豬戶收益；此外，台東交通不便，萊豬運來台東運費需加成，因此，台東在地豬肉在價格上仍有競爭優勢。

縣長饒慶鈴表示，台東縣政府與民眾站在同一立場，堅持捍衛民眾食安，所有豬肉及加工製品一律萊劑零檢出，感謝觀光夜市承諾所販售的豬肉商品皆為台灣豬肉。

另外，台東市觀光夜市首度參加經濟部優良市集評比，13個攤商分別獲得2星及3星的「樂活名攤」殊榮，可見台東市觀光夜市在環境維護、衛生、公共設施、節能等面向都有優質的提升，饒慶鈴期許台東傳統市集能持續發展成為兼具新鮮、舒適、人情味的優質市場。

(中時 )