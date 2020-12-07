2020富邦長春公開賽是台灣長春職業高爾夫協會(TSPGA)年度壓軸大賽，也是台灣「最資深」的長春高球賽！今年雖然因為疫情暫緩舉辦「富邦仰德長春日巡賽」，但富邦金控推動台灣高球的腳步不停歇，決定持續舉辦富邦長春公開賽，9日至11日在台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)，展開三回合、54洞的比桿賽，共有98位長春(包含超級長春)選手與6位業餘小將與賽，總獎金為350萬台幣。

今日富邦高球傳承座談會首先登場，台灣國寶級高球選手謝敏男以及盧建順、呂文德、陳志忠、陳志明、沈忠賢等長春好手，特別到場給予小將們指導。甫創下華人PGA名人賽史上最佳成績的富邦高球贊助選手潘政琮，雖然尚在防疫隔離期間，也透過連線接受現場小將們的提問。老中青三代透過本次傳承營熱烈交流，台灣高球傳承的火苗透過薪火相承逐漸茁壯。

富邦集團董事長蔡明忠表示，今年因為疫情影響，許多國際大型運動賽事都無法正常舉行，感謝台灣上下齊心防疫，相較於其他疫情緊張的國家，我們仍可保有正常的生活，因此，今年富邦持續舉辦「2020富邦長春公開賽」，除了「一般長春組」外，還有65歲以上的國寶級選手參賽的「超級長春組」，讓台灣的高球迷們在此特殊期間仍有機會欣賞到這些高球名將精湛的球技。

今天現場除了老將與新秀共聚一堂，主辦單位還同場加映目前在國際高壇發光發熱的中生代翹楚，由富邦金控贊助的美巡賽好手潘政琮現場連線。小潘不但去年在美巡賽首度拿下RBC傳承賽冠軍，上個月首次參加四大賽的美國名人賽就技驚四座，締造華人選手歷來最佳成績並列第七名。由於剛從美國返台目前仍在自我隔離期間，今天特別以視訊方式接受現場的提問並分享他高球一路走來的心得。

潘政琮說，今年以來我持續調整自己的備戰狀態，年初狀態不佳直到七、八月才漸入佳境，名人賽前就頗有信心。賽前友人(奧古斯塔國家球場的會員)也先提供我球場的比賽碼數本，再加上這次比賽我的桿弟是有20年資歷的當地桿弟，對我助益頗多。同時，小潘也對業餘小將提出建議，比賽時如果發現自己的姿勢或揮桿動作跑掉，建議回到最基本技巧做檢視，例如以他個人經驗，重新檢視站姿往往會有很多收穫。

(中時 )