老蕭日前拍攝新歌MV。（華納提供）

蕭敬騰近日一連推出二首新歌，首支單曲〈薩哈星球〉由老蕭譜曲並執導MV，每一個細節、包括場景的搭建與美術、劇中的小道具及戲服、甚至挑選女主角他都參與，煞費苦心地經過好幾輪面試，最終找到他心目中的最佳女主角潘星妤，這個年僅19歲的時尚模特兒，有著178公分身高、精靈系的長相，讓老蕭一眼就說「是她了」。

潘星妤在MV裡飾演一位從外空意外降臨地球的女孩，造型師原向國外訂製了特製乳膠衣，沒想到疫情導致航班卡關，衣服無法趕在拍攝前抵台，正當團隊煩惱不知如何是好，老蕭靈機一動：「不如用人體彩繪！」於是找來人體彩繪師為女主角全身上妝，女主角三點不露裸身上陣，全身上色成外星人的湖水綠膚色，耗時4個小時終於完工。此外，MV其中一幕要用綠寶石比對怪異隕石，時尚品牌直接出借造價1600萬的綠寶石鑽石項鍊當道具，拍攝現場出動層層保全。

老蕭日前拍攝新歌MV。（華納提供）

老蕭近年副業經營有聲有色，個人的YOUTUBE頻道《蕭房車》更受到大家喜愛，短時間內創下了破百萬高點閱率；回顧今年，老蕭年初參與大陸節目《歌手當打之年》、《我們的樂隊》，之後陸續推出〈Hello〉、〈猴籠〉等單曲，且商演邀約與往年一樣從未間斷，不僅如此，12月底的跨年，老蕭將於24小時內挑戰連唱三場演出，先領軍「獅子LION」在台中演出，再搭高鐵趕回台北市府壓軸迎接2021年，接著元旦再到台中麗寶開唱。

(中時 )