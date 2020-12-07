金超群送老友最後一程。（讀者提供）

金超群送老友最後一程。（讀者提供）

鄭志偉在告別式現場幫忙接待。（讀者提供）

曾執導過千集以上《濟公》系列、《神機妙算劉伯溫》等知名電視劇的資深導演鄭少峰，上月17日因急性腦梗塞、搶救7天後仍不幸辭世，享壽76歲，7日舉行告別式，遺體火化後長眠於基隆金寶塔。曾合作過的的資深藝人金超群、李立群、林佑星、陳文山、鄭志偉及演藝工會理事長康凱、製作人邱清漢等生前至交都前往送他最後一程。

曾製作並主演《包青天》的金超群，由妻子陳琪陪伴，拄著拐杖現身，他難掩悲傷地說，跟鄭少峰住得很近只隔一條街，過去常相約吃飯，只是前陣子少見面，實在沒料到老友就突然過世。前幾年都在大陸拍攝《包青天》的他說自己70歲了，腳力不好，已經退休3年。李立群說他從小與鄭少峰一起在四四東村長大，也一起練拳，他小鄭少峰8歲，都喊他「二哥」，兩人交情不言可喻，他在告別式上心中默念「二哥我來看你了」。

李立群送老友最後一程。（讀者提供）

林佑星前來送導演最後一程。（讀者提供）

陳文山送老友最後一程。（讀者提供）

林佑星難過哭紅了眼，曾拍過《濟公》系列約6年，與導演有深刻革命情感，他表示，印象中導演是身體很健康的人，過去還曾與陳文山、鄭志偉一起去杭州西湖靈隱寺還願，當時導演仍談笑風生，不料憾事來得太突然。

陳文山也曾與鄭少峰合作過《濟公》多年，從台視拍到中視，他說最近正忙拍《一個屋簷下》，特地請假前來送導演最後一程，他感嘆這圈子就是充滿無常，希望導演一路好走。

(中時 )