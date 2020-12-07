香港電影《逃獄兄弟》再現香港動作電影的強力風格，電影由香港新生代導演麥浩邦執導，由香港實力派演員譚耀文、張繼聰、張建聲、栢天男共同演出。該片在香港原訂12月3日上映，但上映之前香港因為疫情轉為嚴重，宣布從12月2日起戲院，必需暫時關閉2週，因此電影延後上映，不過在台灣仍是在12月11日如期登場。

在電影拍攝時，香港正值寒流來襲，氣溫急降至10度左右，但譚耀文、張繼聰、張建聲、栢天男四位主角為了配合劇情故事發生在中秋節，必須要穿著短袖短褲在海邊的戶外操場拍通宵，他們一有空就不停地討論保暖方法，最終出動了法寶，全都在短褲內穿上內搭褲，每當拍攝時就把褲子捲起來，一停機就隨即立刻拉下，目的就是為了減少腿部外露，但同時也把劇組人員都逗樂，場面十分搞笑。飾演囚犯的張繼聰笑說，經過這次的體驗後，終於明白為什麼媽媽總是在天冷時經常說「遮住膝蓋，就會暖很多」的道理。

演員為了讓上半身保暖也各出奇謀，戲中要赤裸上身秀出肌肉的栢天男表示，劇組很細心提供暖暖包，自己在背部就貼了三個；譚耀文與張繼聰也坦言身上貼了不少暖暖包，唯獨張建聲沒有貼上任何暖暖包，甚至還穿著短袖走來走去，讓眾人大讚他的體質強壯不怕冷。劇組也決定砸預算，在現場隨時隨地都有火鍋在煮，只要是換機位、重新打燈的空檔，或是演員及工作人員可稍作休息時，火鍋都在旁，隨時能讓大家吃點熱食，來碗熱湯暖暖身子。

談到電影以香港少見的逃獄為主題，譚耀文說：「要在香港逃獄幾乎不可能，所以我們參考了許多外國成功逃獄的資料，然後再設計一個適合香港監獄的逃獄方法。」導演麥浩邦認為囚犯長時間被困在監獄內，可以不停思考，有機會想出平常人想不到的逃獄方法。張繼聰則指，香港以監獄為題材的電影很多，但逃獄主題卻罕見，張繼聰說：「這部戲會一步一步告訴觀眾，該如何躲過監視器，在欠缺工具下又如何扭開螺絲，怎樣能做一個扳手出來，細緻描述逃獄的情節。」至於戲中眾人能否成功逃出監獄？他笑說這當然要大家進到電影院觀看結局了。《逃獄兄弟》將於12月11日上映。

(中時 )