中信金大股東、中信慈善基金會董事長辜仲諒近日升格為「阿公」，說話也變感性了。辜仲諒7日在中信「點燃生命之火」點燈儀式中表示，當阿公後才領悟到爸爸（辜濂松）的一句話「全世界最幸福的事就是，你能愛人，也會被愛。」

辜仲諒致辭時指出，中國信託點燃生命之火2020年邁入第36年，這些錢都儘量捐助到最需要的小朋友、家庭的手上。今年比較特別之處是除了捐助台灣夢兒福聯盟外，還多了一項「愛接棒」捐助偏鄉棒球學校，這是五六年前發起的。

台灣棒球比賽已經很多，為何還要發起「愛接棒」棒球聯盟，辜仲諒指出，該計劃所贊助的26所學校都是全台最偏鄉、最弱勢的學校，小朋友們也想打棒球，但為了打棒球要克服很多困難，所以幾年前就帶很多企業家朋友到偏鄉，讓他們親眼看到他們要幫助的是什麼樣的人、過的生活，每個人都非常感動。

辜仲諒表示，幾年前開始與企業家朋友贊助學校棒球場、用具、宿舍、整修衛浴設備、一般生活所需，讓這些學校也能正式成立棒球隊、捐贈小巴讓他們能參加全省比賽。小朋友大部分來自辛苦家庭，他們沒有鞋子、制服，但去年台灣相當難得寫下非常輝煌的棒球紀錄，就是拿下U12世界盃冠軍，其中有3個小朋友就是來自「愛接棒」所幫助的學校出身的。

辜仲諒表示，這些五六年前贊助的小朋友，從沒鞋子穿、沒信心、沒夢想，到世界冠軍，就是一個活廣告。他們很多人本來一輩子註定是輸家，父母在家鄉打零工的機會都沒有，很多都是都隔代教養，但現在他們身上卻看到夢想成真。這也讓企業家朋友認為錢花在刀口上，捐款不是只有讓他們吃飽、唸書，而是讓他們感受到離夢想越來越近，這是捐贈人最大的安慰與鼓勵。

辜仲諒強調，今年特別驕傲的是，中信銀今年在辦理疫情紓困工作時大家搞得人仰馬翻，但大家的辛苦，不是因為中信是最大的銀行，而是因為中信是「最有愛心的銀行」，沒有聽到同仁半句埋怨的話，而是戰戰兢兢努力、默默地做，因為時間被壓縮到很短，這個任務非常不容易，要上下一心才能完成。中信的價值就是被需要、能幫助人。

辜仲諒說，爸爸說過一句話，以前不是很懂，但現在當阿公了才有所領悟，就是「全世界最幸福的事就是你能愛人，也會被愛。」

(工商 )