行政院副院長沈榮津今天主持「行政院動員會報109年度會議」時表示，國家面對各種非傳統安全威脅，以及中共從未放棄武力犯台的想法，各部會及地方不能輕忽災害或戰爭所帶來的危害。

沈榮津也說，今年爆發新冠肺炎疫情、兩岸也因美中貿易戰而情勢緊張，可見平時防災與軍事演習不容輕忽。有關部會應隨時關注全球災害情形與兩岸關係，以調整動員演習方向與重點；也應善用大數據資料與科技技術，強化災害及戰災時應變合作機制。

沈榮津指出，動員任務是為積極儲備總體戰力，平時協助災害防救，戰時支援軍事作戰及緊急危難需求。今年雖受疫情影響，但在各部會、縣市及國軍部隊協力合作下，有效控制疫情，民眾恢復正常生活，另亦持續辦理年度各項動員工作，感謝各相關單位的努力與辛勞。

沈榮津表示，去年「全民防衛動員準備法」已完成修正公布，今年相關子法也陸續完成修正，除使動員業務更符合實際需求及依法執行外，並完善對從事或協助動員工作人員的獎勵及慰勞等規定，對於鼓舞動員士氣及建構堅強的國防能量更有助益。

在聽取年度工作報告後，沈榮津說，明年各部會及國軍將依增（修）訂辦法，檢討修正相關行政規則與軍事準則，請務必參考過去演練經驗與考量複合性災害、科技戰等趨勢，訂定務實、可操作的標準。有關「民安防災與萬安防空演習」部分，今年因疫情、兩岸也因美中貿易戰而情勢緊張，可見平時防災與軍事演習不容輕忽。請相關部會隨時關注全球災害情形與兩岸關係，據以調整動員演習方向與重點，善用大數據資料與科技技術，強化災害及戰災時應變合作機制。

沈榮津在聽取國防部「國軍醫療動員整備作為」報告後表示，國軍醫療動員平時已與衛福部及民間醫療機構建立完善的機構聯繫機制，並透過演練評估戰時景況，掌握計畫徵用民間醫療資源及戰備病床等參數，可於動員實施階段執行醫療救護，值得肯定。請國防部軍醫局配合衛福部各項防疫政策，並依據國軍年度作戰計畫目標，完成國軍醫院人力及物資動員準備，維持國軍固有戰力，確保達成軍事作戰任務。

沈榮津強調，動員是隱而不顯，須持續努力的工作。國家面對各種非傳統安全威脅，以及中共從未放棄武力犯台的想法，各部會及地方不能輕忽災害或戰爭所帶來的危害，務必落實各項動員整備，保障國民生命財產安全。

(中時 )