政府以「團隊戰」打炒房。中央銀行總裁楊金龍7日下午宣布新的不動產信用管制措施，金管會晚間立即發布新聞稿宣布，即將啟動的不動產授信專案金檢與一般金檢，會將央行的新措施納入，也就是銀行8日才核貸的新不動產授信案，都要符合央行的新規定，否則將重罰銀行。

央行規定公司戶購置第一戶房貸最高核貸比六成、第二戶最高五成；自然人購置第三戶以上房貸，最高核貸6成，三者都無寬限期；購地貸款核貸成數最高65％，保留一成動工款，且要檢附具體興建計畫；餘屋貸款最高核貸5成力這些都是從12月8日開始上路，銀行目前審理中的不動產授信案，只要還沒生效，都要用新規定。

金管會7日晚間發出新聞稿指出，12月將啟動的金檢行重，將配合央行修正的「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，將相關審慎措施納入這次專案檢查及辦理一般檢查的檢查重點，以督導銀行強化不動產授信風險控管，健全銀行業務經營及促進金融穩定。

金管會強調，12月8日之前生效的不動產授信案適用舊規定，8日之後撥貸者 就必須用央行的新規定，違反者就視情節輕重開罰。

(工商 )