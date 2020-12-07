全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密，拜大陸空調客戶在雙11購物節舉辦促銷及年底備貨，11月壓縮機銷售173.96萬台、單月營收攀升至16.7億元，雙雙改寫同期新高。瑞智估，12月向來是壓縮機外銷歐美旺季，今年壓縮機銷售總量有機會超越1,902.66萬台，創史上新高。

瑞智7日公布，11月壓縮機銷售173.96萬台，較10月增加8.68％，也比去年同期增加14.6％，11月合併營收16.7億元，比10月增加7.34％，較去年同期增加7.41％。前11月壓縮機累積銷售1,733.64萬台，較去年同期增加6.47％，前11月合併營收173.35億元，較去年同期減少幅度縮減至4.93％。

瑞智指出，瑞智11月銷售量均比10月及去年同期增加，主因是大陸雙11購物節慶銷售、年末提前備貨，再加上部分上半年延後出貨的訂單因新冠肺炎疫情趨緩而釋出。尤其，銷售量自6月起，連續6個月刷新歷史同期紀錄，依照當前出貨情況研判，今年銷售台數將超越去年1,823.01萬台，有機會挑戰歷史新高1,902.66萬台。

(工商 )