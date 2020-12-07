台北君品酒店雲軒餐廳本（12)月推出「1千元牛排吃到飽」受到熱烈回響，決定在明（2021)年趁勝追擊加碼推出全新超值餐飲方案，2021年1月1日至3月31日週一~週日午餐時段提供「頂級牛排吃到飽搭配半隻歐式焗烤龍蝦」，每人1280+10%元，週一至週日晚餐時段則供應「頂級牛排吃到飽搭配全隻歐式焗烤龍蝦」每人1580+10%元，周末六、日另推出下午茶時段「頂級牛排吃到飽搭配全隻歐式焗烤龍蝦」每人1480+10%元，期能成功集客、再創業績高峰。

除此，君品酒店雲軒西餐廳更將在2021年1月與2月推出為期兩個月的「Lady s Month寵愛女人」限定活動，周一~週五凡女性賓客點選頂級牛排吃到飽，不限午、晚餐，每位即可以優惠價1000元享用豐富多樣美食。

君品酒店雲軒西餐廳頂級牛排由雲軒西餐廳行政主廚王輔立將頂級牛排以餐廳獨特的兩段式烤爐、選用來自南投的相思木進行碳烤，讓木頭香因高溫散發出來而滲入牛肉內，為牛排增添了獨特香氣，標榜實實在在呈現色、香、味，創造多重口感風味，搭配無限量供應的用餐形式，是喜愛頂級牛肉的饕客絕對不容錯過的超值美味饗宴。歐式焗烤龍蝦則是選用肉質Q彈的加拿大龍蝦，將其切半抹上以蝦、透抽及淡菜切碎後混以大蒜風味奶油的香濃餡料，撒上起司粉後進烤箱烤至金黃色，龍蝦與起司交織出豐富層次的鮮甜美味，口感香醇濃郁。

(工商 )