2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐各國，全球已有超過153萬人病亡。美國「時代雜誌」（TIME）近日公布最新一期封面，將2020年打上紅色大叉並評為「史上最糟的一年」。

2019冠狀病毒疾病疫情去年底在中國爆發後，迄今蔓延全世界。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至台灣時間7日下午6時左右，全球累計確診總數超過6700萬例，並有逾153萬人病歿。

美國廣播公司第七頻道（ABC 7 NEWS）報導，除了2020年以外，時代雜誌封面過去曾4度用上象徵性的紅色大叉。

時代雜誌封面首次打上紅色大叉是在1945年5月，記錄納粹德國領導人希特勒（Adolph Hitler）喪命一事。

第2次在2003年4月，時代雜誌為前伊拉克領導人海珊（Saddam Hussein）畫上紅色大叉，當時美國剛對伊拉克發動戰爭。

第3次是2006年6月，伊拉克蓋達組織（Al-Qaeda in Iraq）首領札夸威（Abu Musab al-Zarqawi）命喪美軍空襲。

時代雜誌封面最近一次打上紅色大叉是在2011年5月，當時記錄了蓋達組織創辦人歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）之死。

時代雜誌指出，在2020年12月的封面畫上紅色大叉，象徵著具有歷史意義的一年結束，但這並不代表遏制疫情蔓延的戰鬥結束了。

(中央社)