這起擦撞意外，「誰都不敢動」！台中大里一名陳姓男子，駕駛一輛價值約1400萬、被稱為「最強賓利」的賓利GT性能房車，陳男前往大里一家銀行辦事情，靠邊停時與一輛鈴木（Suzuki）SWIFT擦撞，賓利右車身、後輪損壞，據悉，光維修費就可以買2輛新款鈴木。

今（7）日上午大約10點多，71歲的陳姓老伯開著鈴木SWIFT，前往大里國光路上的銀行，當時陳老伯將車輛違停併排，這時另一名開賓利GT、70歲也姓陳的老伯，也要到銀行辦事，靠邊停時沒注意鈴木SWIFT，因此不小心擦撞SWIFT左邊車身。

根據消息，警方到場後確認無人受傷，也無人酒駕，至於兩人車輛後續處理，賓利老伯表示自己有保險可以理賠，SWIFT老伯則說因為車子是媳婦的，必須回家查看才知道有無保險；當時賓利老伯想自行移車離開，發現右後輪與SWIFT左前輪卡住，隨意移動恐怕造成更大損傷，最後找來拖吊車，花1個多小時才將賓利移到維修廠。

基本款賓利原本就要價不斐，陳老伯開的這台新款「New Continental GT」，W12汽缸、排氣量6000CC，價值至少1400萬元，這次意外擦撞，粗估維修費也要百萬，不少人好奇賓利老伯背景，不過只知道銀行行員稱呼他「老師」。

(中時新聞網)