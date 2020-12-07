德國名導克里斯汀佩佐（Christian Petzold），今年推出描述愛情與背叛的新作《水漾的女人》（Undine），除勇奪柏林影展國際影評人費比西獎，更將25歲女星寶拉貝爾（Paula Beer）送上柏林影后寶座。有趣的是，向來堅持不在電影中拍攝性愛場面的佩佐，13年前也曾以《耶拉》（Yella）將女星妮娜霍斯（Nina Hoss）拱成柏林影后，6年前再度讓她以《回不去的時光》（Phoenix）連奪多倫多、西雅圖影協等3座影后大獎，博得「影后製造機」封號。這部柔情似水、感人至深的《水漾的女人》上月也入圍第33屆歐洲電影獎最佳影片及最佳女主角，各方預測寶拉貝爾奪獎機會濃厚，將於本周末（12／12）於柏林揭曉。

電影《水漾的女人》拍攝靈感來自奧地利作家英格博格巴赫曼（Ingeborg Bachmann）的小說〈溫蒂妮〉（Undine）。書中「溫蒂妮」是個女水神，她遭到男人的背叛，決定在婚禮之夜殺死男人，「我用悲傷的淚水結束了他的生命」，從此潛入水底、不再登岸。但片中「溫蒂妮」（寶拉貝爾 飾）則是個歷史學家，並在柏林提供城市導覽服務，也剛歷經一場背叛與分手。若根據神話的詛咒，她必須復仇並且殺死男人。但溫蒂妮卻決定反叛詛咒，她不想歷史重演，也不想離開柏林，她仍然想要愛，於是她愛上了另外一個男人。寶拉貝爾演活了這個為情所傷、為愛而活的女人。當她勇奪柏林影后銀熊獎那一刻，在旁的「影后製造機」克里斯汀佩佐早已熱淚盈眶、哭成淚人了。

克里斯汀佩佐在新作《水漾的女人》中，將古老歐洲神話的滄桑愛情，結合了飽經風霜的柏林，拍出這片昔日為沼澤之地的愛與重生。該片劇情從男人的出軌展開，再以歐洲神話、柏林歷史作為推展，讓神話裡的愛與背叛，在現實中重現及幻變。佩佐將這個愛情傳說，結合了柏林城市的滄海桑田，形塑出這部神秘與浪漫兼具的電影，除動人的愛情讓人心碎心醉，感動及節奏的掌控力亦更上層樓，連國際媒體都讚嘆「只有佩佐最懂女人心」。片中魔幻與現實交纏的情感戲，甚至被譽為超越奧斯卡電影《水底情深》，除在柏林連獲大獎，上月更入圍第33屆歐洲電影獎最佳影片及最佳女主角雙料大獎。

有趣的是，曾榮膺柏林影展最佳導演的克里斯汀佩佐，電影中的主角向來都是「容易受傷的女人」。拍過無數愛情電影的他，卻罕見堅持拒絕性愛戲，日前他接受外媒專訪時直言「電影裡所有性愛戲都是荒謬虛假、令人臉紅的」，更認為「性」不須被搬上大銀幕來說，「愛」才是電影的真正核心。他這部新作《水漾的女人》，由新科柏林影后的寶拉貝爾與《賣場華爾滋》演技派男星法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）二度合作，默契十足的兩人，片中從柏林城市愛到幽深水域，淒美愛情令人動容，被媒體形容是「德國最優秀導演的怪美愛情」。該片將於12月31日全台上映。

(中時 )