冬至即將到來，正是湯圓上市促銷的時節，但知名廠商桂冠今（7）日突然發出聲明，將停產「桂冠巧克力湯圓」，原因是其巧克力供應商福灣公司原料處理不周全，並表示已上架的該項產品銷售所得，將全數捐捐做公益。

福灣巧克力許姓董座曾於2015年發生性騷擾實習女大生事件，但近日又在網路平台被挖出，並有網友發起拒買活動，由於桂冠巧克力湯圓的原料來自福灣公司，因此也遭到池魚之殃，桂冠公司雖在5日發出聲明強調，「其中黑巧克力原料是委託福灣進口，並非是聯名商品」，但仍難以止血，才會進一步做出停產的決定。

桂冠表示，消費者對「桂冠巧克力湯圓」產品的關注與建議，他們誠摯感謝，針對巧克力透過供應商福灣公司進口東南亞 Malagos Agri-Ventures Corporation 原料，處理不周全一事，也做出聲明回應。

桂冠在聲明中表示，即日起停止「桂冠巧克力湯圓」的生產，並且已上架的「桂冠巧克力湯圓」所得，將全數捐做公益。對於合作夥伴的選擇，未來會更謹慎考慮，本事件造成社會大眾多方討論，我們深表遺憾，且願意和消費者同位思考，謝謝大家的意見，也期盼未來推出的產品在高品質、優質風味的原則之外，也兼具實踐社會價值與責任。

(中時新聞網)