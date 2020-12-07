索尼影業年末鉅獻《魔物獵人》上週五（4日）上映，上映後首周末票房累積近4200萬，一舉拿下全台票房冠軍。為了慶祝台灣成為全球首演市場之一，女主角蜜拉喬娃維琪不僅特別拍攝影片向台灣影迷問好，也不忘向玩家和影迷表達她對電影的期待。

蜜拉喬娃維琪說：「我們花費大成本製作一部電影，就是要為廣大觀眾創造戲院觀賞的價值。導演保羅安德森很擅長拍攝遊戲改編的電影給非玩家觀賞，讓觀眾能夠在大銀幕過癮的感受遊戲的動作魅力。」

她也表示，既然《魔物獵人》的遊戲是可以讓玩家創造屬於自己的角色，這次她在電影裡，就像是扮演一個名為「阿蒂米斯」的新玩家，帶著觀眾們一同體驗大戰魔物的快感刺激。

為了慶祝台灣成為《魔物獵人》全球首波上映市場（荷蘭、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國），索尼影業祭出超級大獎邀請影迷同樂，自12月4日起，觀眾只要憑該片票根，就有機會抽中全球最夯的PlayStation®5遊戲主機，周周抽共送出5台。（活動日期至2021年1月7日），活動詳情請洽Sony Pictures 索尼影業臉書專頁。

(中時 )