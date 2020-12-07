證交所指出，前端委託電腦主機已使用7～8年，達到汰舊換新年限，證交所參考國際主要交易所如全球規模最大的紐約泛歐交易所集團（NYSE Euronext）、加拿大、德國、新加坡、日本（東京及大阪）、香港、韓國、深圳、孟買、菲律賓、印尼、巴基斯坦及臺灣的期交所與櫃買中心等，皆採用Linux作業系統電腦主機，顯見國內外交易所使用Linux系統已為趨勢。

證交所汰舊更新作業先經功能驗證測試，再採公開招標方式辦理。得標廠商在上線前還需通過證交所內部測試、壓力測試與破壞性測試各項驗證，進行二次全市場會測，確保能正常提供交易服務，經驗證後於109年5月18日正式啟用，新系統不但可提升證券市場委託處理效能、增加委託容量及縮短反應時間；另外，舊委託主機採購金額約3億8千萬元，新委託主機僅花費6千萬元，節省大量的採購費用。

對於東證所109年10月1日系統全日當機事件，是主要運行磁碟機異常，且系統自動切換備援磁碟機設定錯誤，造成當日交易系統中斷，與證交所12月2日權證系統因瞬間量大造成委託回報緩慢事件並不相同。

(工商 )