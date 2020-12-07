弘道老人福利基金會年度盛會「不老棒球聯盟大會師」，7日在臺中烏溪棒球場盛大舉行，由91歲宋守四與捕手67歲江紅輝開球。（弘道老人福利基金會提供／黃國峰台中傳真）

弘道老人福利基金會年度盛會「不老棒球聯盟大會師」，7日在臺中烏溪棒球場盛大舉行，近600名還懷著棒球夢的長者齊聚，卯足全力展現不老精神。（弘道老人福利基金會提供／黃國峰台中傳真）

弘道老人福利基金會年度盛會「不老棒球聯盟大會師」，7日在臺中烏溪棒球場盛大舉行，其中南和飛鷹不老棒球隊的江紅輝（67歲），正是當年紅葉少棒隊第一代的捕手。（黃國峰攝）

弘道老人福利基金會年度盛會「不老棒球聯盟大會師」，7日在臺中烏溪棒球場盛大舉行，近600名還懷著棒球夢的長者齊聚，在陽光下，揮灑汗水，卯足全力展現不老精神，讓場邊不分年齡的觀眾都看得熱血沸騰、感佩不已！

弘道老人福利基金會，推動不老棒球聯盟，推廣長者棒球運動，今年已是第9年，起初是始於一位患有失智症的羅爺爺說的「我想打棒球」於是在2010年為羅爺爺舉辦圓夢棒球賽時，意外發現所有參與長輩都很有興趣。

本次大會師除了是台灣最高齡的棒球賽事外，參賽隊伍也以「男女混隊」的方式進行，也重新設計合乎老人家賽制，讓阿公阿嬤都有一圓棒球夢的機會。近600名的不老棒球員們，7日在場上全力展現不老精神，比賽過程樂趣十足，也讓場邊不分年齡的觀眾都看得熱血沸騰、感佩不已！

16支不老棒球隊，7日在場上拼搏，他們當中有一半是加入不老棒球隊才開始打棒球，也有不少是從小就是棒球隊，其中南和飛鷹不老棒球隊的江紅輝（67歲），正是當年紅葉少棒隊第一代的捕手，當年剛拿下威廉波特少棒賽冠軍的日本隊來台灣與紅葉隊友誼賽，江紅輝一人就擊出3支全壘打，他表示，年輕時比較有競爭心，但現在打球是為了讓身體多活動。這次參加聯盟大會師，勝負是其次，最重要的是可以跟老球友相聚，也可以藉此認識新球友，再續棒球夢。

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