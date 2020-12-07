大陸電信設備巨頭華為遭到川普政府精準打擊，早年就投入大量資金研發的5G技術優勢也讓部分美國盟友敢愛不敢用，美國商務部祭出的實體清單，導致Google被迫斷絕與華為的業務往來，導致華為海外銷售嚴重受挫，甚至連華為晶片供應管道也被阻斷。至於華為，去年耗資27億元人民幣(約110億元新台幣)成立的子公司「哈勃科技投資」，在過去3個月已經投資3家大陸半導體設備公司，協助華為取得無法獲得的美國技術。

美國商務部2019年5月將華為及其附屬公司列入實體清單，並在今年正式宣告，所有企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過審查通過才能放行。《路透》先前報導，哈勃科技投資於2019年4月間成立，並在8月以來完成17筆入股大陸科技企業。

據《金融時報》報導，哈勃科技投資在近期收購3家大陸半導體設備公司的少數股權，例如由中國科學院支持的半導體生產及測試設備公司中科飛測（Skyverse）3.3％股權，投資額約330萬元人民幣。

哈勃科技投資11月下旬對大陸半導體設備和材料製造商進行2項投資，總金額達1300萬元人民幣，包括寧波潤華全芯微電子設備有限公司（ALLSEMI）約6.2％股權，該公司生產用於蝕刻晶圓、去除光阻劑層的半導體設備；另外也收購瀚天天成（Epiworld International）4.6％股權，該公司用於碳化矽（Silicon carbide）檢驗設備，該材料用於生產電動車高階電源管理晶片。

一名半導體高層指出，華為的投資正在透過這些管道取得或是接觸遭美國禁令無法進行業務往來的美企，報導指出，哈勃科技投資入股中科飛測有象徵意義，這代表華為取得了他們所想要的美國技術。Bernstein駐香港晶片分析師Mark Li認為，先前華為透過旗下子公司的投資，有機會讓這些企業變成華為的子公司，但近期的投資的半導體生產設備公司，應該只是加強業務合作。

Mark Li表示，ALLSEMI產品接近大陸2大半導體生產設備製造商「中微半導體」（AMEC），或是美國半導體生產設備商泛林集團（Lam Research）與東京威力科創的產品，但該名分析師也提醒，這些華為投資的企業規模都很小，與國際大廠所擁有的技術仍差距不小。

(中時新聞網)