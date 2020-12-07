耶誕佳節將近，在這適合表達感恩的日子來臨前，新北市新店地政事務所將於12月23日上午9時至11時30分在該所大廳與新北市集賢庇護工場共同舉辦愛心義賣活動，邀請民眾一同獻出愛心，陪伴弱勢一齊挺過疫情。

新店地政事務所表示，以提供心智障礙者完善終身服務為宗旨的財團法人育成社會福利基金會，於93年接受新北市政府委託成立「新北市集賢庇護工場」，秉持「天生我材必有用」之精神，提供身心障礙者就業機會，進而提升身心障礙者就業專業技能及個人自我成就。

今年年初受到新冠肺炎疫情肆虐，工場訂單大量銳減營運產生影響，新店地政為實質關懷弱勢，盼能提供身心障礙者更多工作機會，改善身心障礙者家庭環境，於耶誕佳節前舉辦愛心義賣活動，義賣所得將全數捐贈新北市集賢庇護工場。

新店地政事務所進一步表示，新北市集賢庇護工場推廣生產無添加人工化學添加物食品，包括天然零嘴、果乾果蜜、榖粉、醬料、果醬果醋及特選好產品等，商品種類多樣且天然美味，活動當日在現場並指派專業人員多人提供地政業務諮詢。歡迎市民朋友一起來共襄盛舉。

(中時 )