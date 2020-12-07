總是存不了錢，桃花怎麼招都不來嗎？問題很有可能就是出在你錢包的顏色上喔！香港網站《More》日前就分享2021年錢包的運勢解析，分析不同顏色的錢包對財運、愛情運、事業運所產生的影響，快來檢查看看自己是否合格吧！.

1. 紅色

女生們很喜歡用紅色的錢包，因為有女人味又有個性，而且很多人都認為充滿喜氣的紅色是一個非常旺財的顏色。不過，在日本紅色寫作「赤」，很有可能意味著用紅色錢包的你財政會出現「赤字」，如果正在用紅色錢包，但財政情況非常嚴竣的話，不妨花少少錢換掉它，看看財政狀況有沒有改善吧！

2. 藍色

正在用藍色錢包，但財運卻很差勁的話，在新一年最好把它換了。為甚麼呢？因為藍色就和水的顏色一樣，水是流動的狀態，如果把金錢放在藍色的銀包中，你的錢財就很容易如水般流走，很難把錢留住。

3. 白色

白色一向也非常受女生歡迎。但白色對招財來說可算是零幫助，它給人的感覺是乾淨純潔和有氣質，所以你錢包也會是乾乾淨淨的。不過，如果你的命盤和白色相合，用白色錢包會財源不斷，否則不推薦使用。

4. 黃色/金色

黃色和金色的錢包的確對偏財運勢很有幫助。但要小心，雖然它能幫助你得到財運，不過你的錢會快來快去，所以黃色並不是最招財的顏色。

5. 黑色

黑色是一個厚實而低調的顏色，它有守著錢財的作用。如果你是一個會亂花錢的人，那麼你可以試試用黑色的錢包，你控制不了自己的購物欲時它可以扶你一把，抑壓著你的購物欲。不過，它在招財方面卻發揮不了太大的作用了。

6. 綠色

綠色給人一種平穩舒適的感覺。所以用綠色錢包的你財政情況會穩穩的，金錢流動的幅度不會太大。如果希望能保持穩定的財政收入和支出狀態的話，綠色錢包就非常適合你了。另外，綠色往往也是生命力與能量的象徵，所以綠色錢包也會激發你更多的創造力和經營力，很適合自己做生意的人！

7. 粉紅色

女生經常會用粉紅色的物品，看起來討喜又可愛。其實粉紅色或玫瑰色的錢包不能招財，不過它卻有幫助招桃花運的作用。如果想在2021年脫離單身行列，那麼一個粉紅色的錢包說不定能助你一臂之力！

8. 灰色

灰色是一個比較中性的顏色，它介乎黑色和白色之間，所以它有黑色和白色的效果。它能幫你守著錢財之餘還有淨化的作用。如果你是一個購物欲大的人，灰色銀包就不太適合你了，因為它會把你的錢包「淨化」得乾乾淨淨。相反，如果你是個理財有道的人，灰色錢包能幫助你守著錢財呢！

9. 棕色

要恭喜正在用棕色錢包的你，2021年你很可能很有錢喔！咖啡色在五行中屬土，土有安全、穩定的意味。而且大地有孕育萬物的作用，所以把錢放進「大地色」的錢包中會孕育出更多的金錢。如果想在2021年有更多的財運，大地色系或棕色都能令你的財運好起來！

10. 紫色

紫色一向給人感覺高貴、典雅，但其實紫包錢包是非常招財的喔！而且能讓你有財之餘還能守著金錢，所以用紫色錢包很大機會可以讓你財源滾滾！除此之外，紫色也可提升工作運，2021年最招財的錢包顏色非它莫屬了！

(中時新聞網)