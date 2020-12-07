新冠肺炎持續延燒，台灣為防堵疫情，至今仍維持嚴格的檢疫規定。一名菲律賓籍男移工上月入住高雄防疫旅館進行隔離，未料他按捺不住寂寞，竟偷跑出房門到隔壁串門子，雖然僅步出房門8秒，仍遭衛生局認定違規事實明確，開罰10萬元。相關新聞經NHK報導，引發大批日本網友熱議，直呼「日本應該學習」。

衛生局指出，該名菲律賓籍移工11月19日偷偷跑出房門，疑似要去隔壁找同為居家檢疫的對象串門子，但敲門對方不理會，他只好跑回房間，整個過程大約8秒鐘，全被旅館監視器拍下；衛生局勘驗畫面後，認定移工已違反居家檢疫規定，最後依中央訂定的罰則擅離居家檢疫地點2小時以下，開罰10萬元。

台灣防疫政策引發日本網友熱議。（圖／翻攝自推特）

據了解，該個案是在11月13日入境防疫旅館，並於11月27日解除居家檢疫。衛生局接獲旅館通報後，會同警方、移工僱主到現場查看監視器，確認他在19日上午8時05分44秒至52秒間，離開房門總計8秒鐘，確認違反居家檢疫規定；而移工得知挨罰10萬元後，沒有特殊意見陳述，只能乖乖認栽。

案件引發討論，同時也被日本NHK報導，讓當地網友大為震驚，紛紛在推特留言「從某種意義上說，我羨慕一個可以做到這一點的國家」、「這種規定值得效法」、「日本也應該學習」、「日本的防疫真的太寬鬆了」、「只有日本對外國人太好」、「台灣有很多值得日本仿效的地方」、「台灣也很多值得日本仿效的地方」。

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(中時新聞網)