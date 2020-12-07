台62線往瑞芳方向，一名陳姓男子駕車不明原因自撞護欄。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

台62線往瑞芳方向，一名陳姓男子駕車不明原因自撞護欄。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

陳姓男子7日駕駛貨車行經台62線，往瑞芳方向，在10.1公里處，不明原因自撞護欄，車輛翻覆，陳男自行脫困，意識清楚，送往礦工醫院救治中。

近日連日降雨，晚上6點半陳男駕車自撞一旁護欄，車輛重心不穩翻覆，因適逢下班時段，造成車流回堵3公里，據了解，陳男向警方表示，因天雨路滑，失控所致。

基隆市消防局接獲通報，暖暖分隊出動2車、6人，百福分隊出動1車、2人救援，所幸陳男自行從駕駛座爬出，意識清楚，消防人員立即將陳男送往礦工醫院救治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

(中時 )