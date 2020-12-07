《俗女養成記2》導演及主演們在台南金德興中藥行合體受訪。（華視提供）

《俗女養成記2》主演在台南金德興中藥行合體受訪。（華視提供）

謝盈萱對導演嚴藝文比出中指。（華視提供）

謝盈萱、藍葦華劇中感情發展受矚目。（華視提供）

謝盈萱再度挑大樑主演《俗女養成記2》。（華視提供）

楊銘威是《俗女養成記2》生力軍。（華視提供）

華視與CATCHPLAY合作的台式新喜劇《俗女養成記2》，正如火如荼在台南拍攝，導演嚴藝文、陳長綸7日率主角謝盈萱、藍葦華、于子育、陳竹昇、宋偉恩齊聚台南後壁區的「金德興中藥行」，舉辦媒體見面會，除了斥資超過300萬打造的「陳嘉玲新家」對外曝光，也宣布新加入第二季的生力軍，就是近期在《我的婆婆怎麼那麼可愛》演出大受歡迎的楊銘威！女主角謝盈萱透露拍《俗女2》與嚴藝文出現不少小衝突，兩個多年好友竟然出現「比中指」、「翻白眼」的互嗆！

嚴藝文笑著解釋兩人衝突來由，有時是因為臨時調拍場次，她只好提前打電話把每天睡不飽的謝盈萱挖起床，「她到片場第一件事就喊『嚴藝文在哪裡？我要送妳一個東西』，然後就送我一個中指」。問她會回敬對方什麼，她笑答「還她一個白眼」，但她明白謝盈萱是因為太累了，拍這部戲以來從沒有睡飽的一天。謝盈萱也直言，這部戲已列入她拍戲至今前三名最累的劇組。

在《俗女養成記》第一季尾聲中，謝盈萱飾演的陳嘉玲，和藍葦華飾演的蔡永森，一個放棄了臺北安穩的工作機會回到台南買下「鬼屋」準備改建，一個參選議員失利，兩個人都將在第二季中發展新的人生事業。被問感情是否「修成正果」？藍葦華說：「這種年紀了，該發生就發生了，40歲的愛情會做什麼事都有，就一起『吃炒飯』啦！」至於親密戲尺度，他笑說「我有遮起來啊」，嚴藝文也強調「我們都會注意尺度問題，畢竟還是要闔家觀賞，尺度都在可容忍範圍」。

謝盈萱說，《俗女2》對她來說，與上一季相比，幾乎是完全不一樣的戲，上次是比較黑色幽默、喜劇成分較重，這次她感受到導演的野心不一樣，討論女性議題的成分更高，也增加了許多外景戲，多到她跟導演都有些小衝突，因此會出現朋友之間的互嗆，但她後來也覺得外景戲也有其必要性，真的有完成大家想要的畫面，「所以是累，但快樂著」。

楊銘威飾演的台式痞子是謝盈萱的工作夥伴，人設是個吃貨、美食獵人，造型煥然一新的他自嘲「第一次發現自己可以這麼帥」，至於是否與謝盈萱有感情戲，他與劇組都相當神秘。楊銘威說，他劇中是個性活潑開朗的吃貨，被問吃的是食物還是女人？他笑答：「跟蘇秉仁不一樣！」透露自己劇中只要一出現就是在吃，道具食物都被他吃光光，所以戲外就不太需要吃便當了。

嚴藝文說，當初找上他是因為覺得他的喜劇節奏跟人家不一樣，約談時聊得很開心、覺得他沒有包袱，楊銘威則說，「那時在拍《天巡者》，談完後有一段時間沒有下文，還以為沒有了。所以說等待是值得的！」對於和金鐘新科女配角得主于子育，和金馬影后謝盈萱對戲，讓楊銘威直言壓力很大但也獲益良多，他笑說：「希望能沾沾兩位的福氣，明年有機會也拿一個金鐘獎回家!」

而嘉玲爸(陳竹昇飾演)、嘉玲媽(于子育飾演)在第二季老年時期的戲分變多，劇組爆料說因為兩人保養狀態太好了，讓負責妝髮的工作人員都要特別花費時間，才能讓兩位看起來像爸爸媽媽！10多年沒騎機車的于子育，還為了這部戲重新練騎車，嚴藝文還派了兩個「隨扈」隨身保護她，跟著她的機車跑。

而第一季中靈堂前出櫃的陳嘉明(宋偉恩飾演)，在第二季戲分也加重，他和陳家逵飾演的同志情侶是否能開花結果也備受矚目。他說，導演嚴藝文這次給他不一樣的挑戰，大家一看到他都會說「你這次很難演耶」，因此他在片場常常處於相對安靜、焦慮的狀態，每天都靠吃和關在房間足不出戶才有辦法真正休息，雖然每天都叫兩次外送美食、靠吃紓壓，但壓力仍大到瘦了4公斤。

《俗女養成記2》拍攝採雙主景，包含金德興中藥行，還有陳嘉玲老屋改建的新家，其實是劇組耗資超過300萬的工錢和建材，歷時兩個多月，比照真實蓋房子，一磚一瓦建造而成導演嚴藝文夢想中的房子，結果房子蓋好了，才發現沒有把家電、傢俱70多萬列入預算當中，嚴藝文特別感謝第二季有比較多的廠商幫忙家電和道具，「到時候家電要還回去，至於房子則會留給菁寮的鄉親」。她也苦笑說，原本跟地主簽約好了，後來建造過程中卻不斷有其他持有者出現，後來總共有14位。

因為第一季深獲觀眾喜愛，台南後壁區金德興中藥行、陳嘉玲新家等地都成為了民眾熱門的觀光景點，第二季拍攝過程中就有不少遊客來訪，而台南的鄉親更是十分熱情招待劇組，導演嚴藝文表示，當地的鄉親們不僅常準備雞湯、薑茶、熱食、愛玉、水煮玉米等請劇組吃，拍攝外景時，還很熱情主動借梳化的空間給劇組使用，有次在公寓拍攝，隔壁鄰居一看到劇組就關上門，原本以為對方怕吵而生氣，結果鄰居又開門拎著兩大袋「新營最好吃的茶葉蛋」請大家吃，讓劇組特別感動，嚴藝文揪感心地直呼：「台南真是很有人情味的城市!」

(中時 )