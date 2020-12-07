新北市政府2021年度總預算案，7日獲議會三讀通過，共刪除總預算8億124萬元，民進黨新北市黨團認為，新北市長期仰賴「舉新債、還舊債」還債調度方式，明年舉債1225.9億創新高，對市庫成為沉重的負擔；新北市主計處表示，明年歲入歲出短差143億餘元，已比今年145億少了0.76％。

新北市議會今通過總預算案審查案，歲入部分，原編列1658億元，修正後為1650億255萬，主要為平均地權基金砍掉1億1200萬，以及社會局編列的低收入戶補助，因衛福部下修補助金額而刪減6000多萬。歲出部分，原編列1801億餘元，配合歲入對刪，修正後編列1793億餘元。

明年歲出與歲入短差143.9億餘元，連同債務償還金額1082億，舉債達1225.9億元，舉債數字創下歷年新高。

民進黨團質疑，新北市長期仰賴「借新債、還舊債」的舉債調度方式，2021年舉債1225.9億創新高，對市庫成為沉重的負擔，希望市府在2021年預算執行上能珍惜每分每毫市民納稅錢，儘速研擬還債計畫減輕市庫負擔。

新北市主計處表示，今年歲入歲出差短143億餘元，比去年145億還要少，少了0.76％，明年將持續辦理公共托育及托老中心，提供弱勢及長者各項關懷照顧，並積極招商引資，提升市民生活品質。

(中時 )