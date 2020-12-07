據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)7日釋出的研究報告，全球前25大軍火製造商，在2019年的軍備與軍事服務銷售總額達3,610億美元(約新臺幣10.389兆元)；較2018年成長8.5%。其中，美國仍舊穩坐龍頭寶座，中國大陸位居第二，俄國銷售額卻下滑中。不過，這是中東軍火商首次擠入全球前25大軍備製造商之林。

SIPRI聲明稿指出，全球前25大軍備製造商中，前5名全是美國企業；分別為洛克希德馬丁、波音、諾格(Northrop Grumman)、雷神與通用動力。這5大軍火企業總銷售額為1660億美元(約新臺幣4.77兆元)。

整體而言，前25大軍備製造商中，美國企業占12家，銷售額占前25大軍火商總銷售額的61%。其中，Harris Corporation和L3 Technologies才於2018年合併為L3Harris Technologies，卻在2019年一舉拿下25大軍工企業的第10位。

就中共方面，前25大軍備企業中，大陸企業占4位；其中有3家擠進全球前10大軍火商，分別為「中國航空工業集團有限公司」(AVIC，第6名)、「中國電子科技集團公司」(CETC，第8名)、「中國北方工業集團公司」（NORINCO，第9名）。

此外，加上排名第24的「中國兵器裝備集團」(又稱南方工業集團，CSGC)，大陸銷售額約567億美元(約新臺幣1.6兆元)，較去年成長4.8%，占前25大軍火企業總銷售額的16%。

與美國的61%相比，大陸雖位居第二但仍遠遠落後美國。不過，大陸飛彈製造與造船業因銷售數字無法取得，而無法納入該報告統計，故實際銷售數字恐高出目前統計。SIPRI認為，亮眼的成長表現代表大陸武器商正因共軍的軍事現代化而受益。

至於俄國，共有2家企業擠入前25大軍備企業，分別為排名第15的Almaz-Antey與排名第25的聯合造船公司，2家軍售額占全球25大軍火企業的3.9%。

針對這2家公司的軍售額在2018至2019年間下滑6.34億美元；SIPRI認為，國內競爭與俄國政府減少艦隊現代化的預算，成為聯合造船主要挑戰。

在西歐方面，共有6家廠商位列前25大軍火企業，其銷售額占總額的18%。其中，排名第13的空中巴士與第14的泰雷斯，是軍火商中國際化程度最高的2家公司，在全球24個國家與地區都擁有業務。

2019年也是中東地區軍火商首度擠入全球前25大軍備企業。阿拉伯聯合大公國的EDGE目前排行第22名，其銷售額占前25軍火企業銷售總額的1.3%。SIPRI的研究員魏士曼(Pieter Wezeman)表示，EDGE說明中東地區本身對軍備與軍事服務的需求攀升，加上又希望減少對外國企業的依賴，進而推動中東軍工企業的持續成長。

報告總結，與2018年相比，排名前25位的軍火商有19家銷售額成長；其中又以洛克希德馬丁為最，共成長51億美元、漲幅11%。

(中時新聞網)