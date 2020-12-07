「理仁柏舍美感公園」自9月開幕，已成為民眾打卡藝文熱點！美感公園為理仁建設台中首案「理仁柏舍」基地，因前身是中部知名企業-達新工業創辦家族「起家厝」，民國58年落成的老宅，至今仍保有當年風華。理仁建設傳承母品牌聯聚建設基因，珍惜土地人文歷史，攜手風尚名人將動工前基地，打造為期間限定藝文園區。自開放以來，每逢周末假日，總是吸引許多人潮前來拍照打卡，基地能見度大開。

「理仁柏舍」三位重要幕後推手-GQ雜誌總編輯杜祖業、大尺建築的郭旭原建築師與黃惠美設計師，上周末齊聚美感公園，與現場300多位民眾，暢談他們的生活美學與居住理想。在台中暖陽映照下，一場別開生面的美學分享會在草地上溫馨展開。

杜祖業身為這次理仁柏舍美感公園的總策劃人，除了分享美感公園的策劃概念，也透過以前的旅行經歷，提出對於生活美學的觀察。杜祖業分享自己特別喜歡探索城市之中新與舊的交織關係，他認為：「新興的重劃區就像光滑的大理石，華麗沒有使用痕跡，而舊城區則擁有新城區所沒有的毛細紋理，能在這些孔洞之間發現各種記憶」，而都市的記憶和故事是人類最珍貴的東西。

杜祖業觀察到許多好的建築設計，會通過梳理城市的原有特徵，來為老城區開發新的「觀看可能」，讓舊城區有了新的生命力，這些空間設計就像「社區中的酵母」，會慢慢發酵改變週遭社區，「理仁柏舍」未來的建築，也會像都市酵母一樣，為七期週邊的住宅區，帶來新的美感經驗可能。

而這次與談的另兩位嘉賓，為主導未來「理仁柏舍」建築的主要規劃者，同時也是獲獎無數的事務所大尺建築的兩位主理人-郭旭原擅長大尺度建築的規劃，綜觀而理性；黃惠美則著眼於建築細部的設計，更為感性，兩人各自擅長建築的不同面向，但「生活」是他們對建築的共同信仰。

黃惠美認為，「理仁柏舍」的基地十分真實，老城區巷弄保留了生活的平衡感。郭旭原提到，當他們在進行建築規劃的初始，一定會先考慮「涵構」，也就是建物與週邊環境的上下文關係，包括土地的形狀、風向、日照，因此對他們來說，每一棟完成的建築都是回應環境的獨一無二作品。

同時，他們也特別重視「建築的當代性」。「理仁柏舍」被規劃為自然共生住宅，就是希望能創造人在都市藩籬之中，與自然更密切互動的可能性。舉例來說，他們希望利用「格柵天幕」，讓住戶能在有風和日光流動的通道之中，往來各個機能空間，黃惠美描述「未來的理仁柏舍住宅，就像把美感公園現在舒適的氛圍密封，等建築落成再度打開。」

未來大家將會在空間中，體驗到郭旭原與黃惠美，所重塑到生活溫度和質感，原有的大樹也將移植回來，沒有刻板印象中豪宅的冰冷圍牆，取而代之的是百米林蔭步道，「理仁柏舍」對面的兩塊地也被認購下來作為半開放的空間。

聯聚建設暨理仁建設創辦人江韋侖補充說明：「對面的兩塊地，已經開始和建築師討論，規劃用雕塑的方式來做建築呈現，中間的十字路口包括地磚，正在申請做整體設計。週邊的公園也在規劃認養，希望綠色街廓的概念不只垂直落實在理仁柏舍，也能橫向影響整個社區。」

通過上述幾位生活風格創造者的對談，可以想像「理仁柏舍」所構築的居住理想，不只是紙上規劃，將隨著未來建築的落成，成為一處住戶和周遭鄰里都能共享，真實存在的「美感公園」。

(工商 )