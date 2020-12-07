別處吃不到！台北西區花園thai thai泰式早餐 180元起

為提供有別傳統的早餐新選擇，天成飯店集團旗下台北花園酒店宣布，館內泰式餐酒館「花園thai thai」，自即日起至明（2021）年6月30日止推出全新風味泰式早餐，讓喜愛泰式口味的饕客可於在早餐時段就享用到由泰籍主廚精心設計泰式美食，套餐價格180元+10％起，套餐內含果汁與咖啡或茶），食客可選擇鹹香泰式打拋豬蛋餅、鮮味十足的香煎泰式季節魚蛋餅、濃郁香甜滋味椰汁香蕉吐司磚，或是招牌的生吐司搭配特選果醬作早餐。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，南洋風味的美食近年來非常受歡迎，「花園thai thai」自開幕以來受到許多老饕喜愛，加上坊間的早餐多為中式或西式，餐廳順勢推出泰式風味早餐做為區隔，希望吸引到熱愛早餐文化並欲嘗試新選擇的饕客，早餐套餐180元起，實惠的價格，份量豐盛滿足，除了可以在飯店用餐，更提供外帶服務，讓饕客不用出國就可帶著味蕾周遊南洋。

花園thai thai早餐選項之一「泰式打拋豬／雞蛋餅」，是先將豬絞肉下鍋爆炒，再加上蒜末、洋蔥等炒出香氣後加入特調魚露醬汁，起鍋前再加上九層塔、辣椒拌炒，餡料完成後與金黃焦香蛋餅皮交織出鹹香開胃且口感十足，除了主菜，另附特調蜂蜜萊姆醬沙拉、地瓜薯條及水果優格，另有泰式打拋雞肉可以選擇。

「椰汁香蕉吐司磚」則是將泰式與烘焙結合，迸出翻玩生吐司新火花。主廚將奶油、砂糖放入鍋中小火熬煮，加入現切新鮮香蕉片，待醬汁煮至焦糖化後加入來自泰國道地椰子糖增添風味，最後再與椰奶、鮮奶油一同攪拌，濃郁香甜的餡料裝在厚實的生吐司磚中，再撒上薄脆的杏仁瓦片，泰式風味的甜品早餐就此誕生。

「泰式季節魚蛋餅」是在新鮮的魚塊灑上鹽巴、胡椒並沾上大蒜油放入平底鍋香煎，再淋上由椰子糖、泰國酸豆醬、紅洋蔥及辣椒熬煮而成的特調醬汁，搭配焦香酥脆的餅皮，口感扎實又多汁，為喜愛海鮮饕客的熱門選擇。除了主菜，另附特調蜂蜜萊姆醬沙拉、地瓜薯條及水果優格，均衡營養每一天。

(工商 )