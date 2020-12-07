大數據應用方興未艾，然而資訊的取用權與個人資料隱私及安全等議題，也益形重要，因此，市議員李中今(7)日在第四次定期會第十次會議上提議，要求法制局與相關局處研議，制訂大數據保存與應用自治條例，透過自治條例納管以公務預算支付所產生的各項數據資料集。

研考會表示，目前有關公務機關對民眾個人資料之蒐集或處理，大體上係根據《個人資料保護法》之規定以保障人民隱私，及蒐集數據資料之應用。上述對於資料治理之合宜性，到底要如何處理與應用才能達到衡平與合理，目前中央亦正收集國內外相關案例研議中，市府資訊中心亦將持續配合中央持續了解精進，以因應大數據時代的來臨關於資料治理衡平性問題處理。

李中表示，大數據的發展日新月異，以日前準備上市被暫停的螞蟻金服為例，馬雲準備透過線上發展小額貸款業務，與傳統一比十的放款相比較，螞蟻金服的線上小額貸款可以做到一比一百，他們的信心就是來自於大數據的分析，可以很精準地在借貸前分析借貸者狀況，進而予以放款。

此外，資訊中心的業務僅限於1999人工專線，這樣的型態顯然已經落伍，李中舉例，今年新冠疫情爆發後，中國大陸透過人工智慧，以網路機器人方式提供醫療相關諮詢數十億次，節省人力又有效率，應用相當成功，顯然不論公私部門，大數據都是未來重要的發展趨勢。

李中指出，市政府編列公務預算，不論是自辦或者委辦，都會蒐集或產生許多資料，例如交通局委託巨大企業辦理iBike計畫已近十年，使用者註冊或使用所產生的大數據，理應由交通局負責掌握、維護與分析，進而優化公共運輸政策，而不是交由企業來保存。

另外，前市長林佳龍任內發行的花博卡，市民當時所簽之同意書條款，完全不限制受委託企業三立電視公司的使用範圍，這顯然是違反個人資料保護法與有限度利用的精神。

有鑑於大數據的資料產生與應用範圍會越來越廣，和個人隱私有所衝突的機率就會增加，李中議員認為台中市有必要制訂一部關於大數據利用的自治條例，一方面做好資料安全維護，保障市民個人隱私，另一方面兼顧應用效率，例如分析舉辦過的購物節消費型態，進而協助相關產業提升競爭力。

李中議員表示，他很明瞭盧秀燕市長已盡力挽救被林前市長搞壞的財政，但數位治理局的組織編制議會已經通過，數位治理的需求越來越高，盧市長應該要在財政狀況優化後，破除萬難編列預算，儘速讓數位治理局能上線運作，帶領臺中市邁向數位城市。

(中時 )