孫菲菲的古裝扮相受到許多好評。（圖／翻攝自微博）

娛樂8點半》39歲大陸女星孫菲菲，過去曾有「第一古典美女」封號，本來演過不少電視劇女主角，後來卻陸續發生拍戲被毆、走紅毯大走光事件，讓她一度成為話題女王，後來她選擇淡出演藝圈。

出身軍人家庭的孫菲菲，自小學習古典舞，11歲就離開家裡到北京讀書，從北京舞蹈學院畢業後，便踏入演藝圈，因爲五官精緻典雅，扮起古裝十分吃香，也因此接下不少古裝劇，曾演出《李衛當官2》、《碧血劍》、《孔雀東南飛》、《美人心計》等電視劇，以古裝美女形象而多為觀眾熟知。

但在2010年拍攝《血色戀情》時，孫菲菲爆出和女助理被製片、導演助理痛毆事件，當時不少網友替孫菲菲和其助理抱不平，痛斥製片和導演助理大男人打女人，而孫菲菲被打內幕也引起外界猜測，甚至猜她是不願接受潛規則才被打，助理則向警方表示，認為劇組是不想支付片酬就以毆打孫菲菲達到逼走她的目的。後來，劇組向孫菲菲公開道歉並做出賠償，才了結整起事件，但孫菲菲的演藝事業已經受到影響。

孫菲菲被踩到裙擺大走光。（圖／翻攝自微博）

隔年，孫菲菲參加「2011時尚先生盛典」活動，當天她穿著一襲白色深V抹胸長裙，和主持人方齡一起踏上星光大道，未料在快走完紅毯時，方齡不小心踩到孫菲菲的裙角，而孫菲菲還不知情地往前走，導致她禮服往下滑，露出整片肉色Bra，讓全場人看傻眼。

事後，方齡在微博發文向孫菲菲道歉，寫下：「我可以穿套禮服，讓菲菲踩一次，我可以不穿胸貼」，但道歉文被外界認為沒誠意，孫菲菲經紀人也質疑方齡炒作，可也有不少人懷疑是孫菲菲自己故意炒作，讓她一度成為話題女王。

「踩裙門」不只在陸網掀起熱議，甚至被英媒《每日郵報》報導，報導認為女星想在紅毯獲得關注，普遍共識是撕開裙角，秀出乳溝，但對於孫菲菲的「意外」走光，它就提出質疑：「為什麼在發生狀況的時候，孫菲菲還要雙手展開，而不是試圖用雙手去遮掩她走光的地方？」認為只是孫菲菲的宣傳手段。

孫菲菲今年難得曬近照，又陷入整形疑雲。（圖／翻攝自微博）

歷經走光風波後，孫菲菲2014年和美籍華人總監JackShi結婚，兩年後升格當媽，同年突發文砲轟娛樂圈亂象，指進這圈子門檻低，自己又是喜歡研究劇本的人，碰到隨便馬虎的副導演很受不了，還重提當年被打事件，同時宣告：「不幹演員了」，淡出演藝圈，微博也從2017年就沒再更新。

而今年5月，孫菲菲在微博重新復出，難得分享近照，雖然皮膚白皙，漂亮五官依舊，但被發現表情僵硬，以前的瓜子臉變成錐子臉，遭疑在臉上動過手腳，事實上，孫菲菲淡出螢光幕前，就常陷入整形疑雲，久違現身話題又是變臉，不少網友都感嘆少了那份古典美。

(中時新聞網)