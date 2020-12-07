日本動畫《鬼滅之刃》熱映，粉絲越來越多，近期鋼琴家嚴俊傑，從中衍生出教學與彈琴心法。（木棉花提供）

日本動畫《鬼滅之刃》熱映，劇中鱗瀧老師祕密特訓主角炭治郎的橋段，看得影迷揪心，引發討論。鋼琴家嚴俊傑表示，炭治郎為了救回妹妹，必須成為頂尖的獵鬼人，「但成為獵鬼人之前得通過考試，有如站上殘酷舞台，有被刷掉的可能，這和鋼琴大賽真是太類似了。」

嚴俊傑表示，他從鱗瀧老師的教學心法，悟出六個心法，可應用在鋼琴教學、彈琴與習藝之路，第一個心法是，要有解決問題的能力，「鱗瀧老師收學生前，布置許多陷阱，學生要有解決問題的能力，才能通過。這間接說明了意志力與自我要求的重要性，假如天生少了這樣的特質，很難達成目標。」

第二個心法是師父領進門，修行在個人，嚴俊傑表示，炭治郎在參加獵鬼人考試前，鱗瀧老師要求他先劈開一座像石頭一樣大的房子，才可以去考試，「但他很認真練習，卻還是劈不開石頭，我的理解是，很多時候，老師已經把該教的部分教完，接下來是學生的功課，端看有沒有自我領悟。」

第三個心法是同儕間的切磋與學習，嚴俊傑表示，炭治郎後來能成功劈開石頭，是來自同儕間的提點和教導，「同儕告訴提醒炭治郎，很多東西他以為自己已經會了，但其實身體完全不會，就像彈琴一樣，聽完老師教的方式，覺得聽進去了，但對於音色和細微的觸鍵控制，仍然不得要領，這時同儕切磋提點，就會知道自己少了什麼。」

第四個心法是彈琴不要浪費力氣，懂得循環和借力使力，嚴俊傑表示，有一段是炭治郎和鬼打鬥，被拋到天上去，「在掉下來面臨生死存亡之際，他靈機一動，拿出劍往下砍，運用自然的速度和重要，讓他落到地面，那把劍落下來的自然力量，彈琴時最自然的使力方式。」

第五個心法是，不要自我滿足，要再超越自己，達到無我境界，嚴俊傑表示，劇中的劍士在使用招數「水之呼吸」，共有10招，「但還是有厲害的劍士，再超出一階，創造了第11個呼吸，是風平浪靜，讓世界變成一座完全不會動的湖，有無形、無我的感覺，就像上台彈琴一樣，每一個音要像第11個水之呼吸一樣，達到一種永恆感。」

第六個心法是集中精神，充分掌握每一個肌肉的使用方式，「炭治郎訓練自己時時保持專注和呼吸，以保持殺鬼的最佳狀態，彈琴也有一樣的道理。」

(中時 )