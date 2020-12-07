台中市議員周永鴻7日於議會指出，台中市政府施政沒有中心思想、沒有規劃願景、也沒有長遠的建設，只有煙火式的短暫活動。周永鴻痛批盧市府是「單向度的市府」，將讓台中市淪為「單向度的城市」。台中市政府強調，市長盧秀燕上任後以「富市台中、新好生活」為政策主軸，並以三大政見「陽光、空氣、水」誓言打造清廉、乾淨、蓬勃的台中城；其中「水」指的就是活水經濟，透過積極建設與推動發展，活絡台中經濟。

周永鴻指出，哲學家馬庫色（Marcuse）1964年的作品《單向度的人》指出，在資本主義發展到一個階段，社會被整合到一個同質性極高的體制。知識菁英欠缺對於既存體制的批判與反省態度，無產階級也失去了階級意識，所有人將淪為「單向度的人」。

周永鴻以此對照盧秀燕執政下的台中市政府，只以一個又一個的活動試圖討好市民，卻讓台中市逐漸成為一個「單向度的城市」。周永鴻指出，盧市府施政沒有明確的政治哲學支撐，也沒有規劃願景，像是產業政策、城市發展和觀光建設都十分模糊。

周永鴻痛批，明年（110）年度預算，台中市各局處光是舉辦活動補助活動就編了4.51億，但這些活動並無法引導城市長期發展與建設，卻讓台中市淪為「單向度的城市」，看不到長遠發展。

市府指出，今年全球經濟受新冠肺炎疫情衝擊，台中在防疫的同時，致力兼顧民生與經濟，成功舉辦2020台灣燈會、第二屆台中購物節、新社花海暨台中國際花毯節等多元活動；其中，燈會共累積1182萬參觀人次，第二屆台中購物節更創造超過90億元經濟產值，獲店家及民眾肯定，另花海與花毯節不到一個月的活動期間即吸引約265萬人次到訪。

市府強調，延續購物節佳績，市府率全國之先瞄準「她經濟」，將於今年12月9日至明年2月6日舉行首屆「2020台中女麗購」，結合聖誕節、跨年夜與新年，將充滿活力與美麗的女性精神帶入消費模式，讓熱鬧買氣延續下去，為台中拚經濟。

(中時 )