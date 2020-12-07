藝術家陳宏勉認為，文字之美，在於書寫者書寫時的心境，字詞創作者的故事。（沾美藝術提供）

年少時曾是叛逆小子，不愛念書，高中時在前輩藝術家吳梅嶺的帶領之下，於藝術世界找到一方天地。66歲藝術家陳宏勉，近期舉辦個展，展出近2年的書畫與刻印作品，他表示，「文字之美，在於書寫者書寫時的心境，字詞創作者的故事，希望疫情間，這些文字能帶給觀看者一點餘韻與平靜的心情。」

陳宏勉表示，他過去展覽都在美術館、博物館空間，這次罕見地在美麗的用餐空間展覽，「空間不大，有一種生活感和沙龍的輕鬆氣氛，能放鬆心情欣賞。」

陳宏勉1954年生於嘉義朴子，他表示，自小成績不好，但是高中階段，遇上吳梅嶺，向他學畫，像是發現新世界，「如果沒有吳老師，就沒有現在的我，他的美術課，很自由很有彈性，卻又保有一定的進度，他讓年少時的我，在畫畫世界裡找到自己的成就感。」

受到恩師啟發，陳宏勉後來考入國立藝專就讀，持續鑽研書畫、西方美術領域，同時後來接觸刻印藝術，1982年與林淑女，一起台灣青壯輩篆刻家成立印證小集。

他表示，對於文字特別喜愛，同時熱愛探究文字背後的故事、語境與內涵，「特別是印刻字更是如此，字不多，因此必須掌握到內心最有感覺的字句，從中再延伸句子、感想、詩句與故事，是我覺得很有趣的事。」陳宏勉個展展期至2021年1月3日，地點在沾美藝術。

(中時 )