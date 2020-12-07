和泰車發表新車「SIENTA CROSSOVER」

豐田汽車總代理和泰汽車（2207）7日宣布，旗下SIENTA全車系安全強化，並發表SIENTA CROSSOVER新車。

和泰車指出，SIENTA自2016年正式導入台灣後，藉由靈活的車身尺寸、豐富座椅變化的彈性空間運用、低地板設計的乘車便利性、側滑門的貼心設計等多項實用機能，深受消費者的喜愛，短短四年內，累積銷售已經超過5.6萬輛，更連續蟬聯國內小型MPV級距銷售冠軍。

為提升產品競爭力，和泰車針對SIENTA商品進行強化，導入TSS主動安全防護系統與六SRS氣囊，大幅提升行車安全。

此外，因應台灣近年掀起的跨界風潮，和泰車也推出專屬台灣市場的SIENTA CROSSOVER新車款，外型透過亮黑水箱護罩飾條搭配CROSSOVER專屬前保桿設計，包括霧銀前下擾流飾板、車身同色日行燈飾條，以及運動化日行燈飾蓋，大幅提升運動感。側視部分，導入霧黑防刮車門飾板與側裙，搭配16吋雙色鋁圈，帶出不同以往的跨界風格，此外更追加了運動化車頂飾條以及黑色車頂（專屬選配套件），使整體外觀更加吸睛。後視造型新增亮黑後尾翼與專屬徽飾，搭配CROSSOVER專屬後保桿設計，包括車身同色後尾燈飾條、霧黑防刮尾門飾板、霧銀後下擾流飾板，以及防刮後保桿飾板，讓SIENTA CROSSOVER的車尾造型更加有運動感。

SIENTA CROSSOVER內裝則採用全新黑棕雙色設計，透過棕色與黑色的多層次搭配，提升車室質感，更標配自發光儀表板與4.2吋彩色MID，以提升整體內裝的科技感，並同時保有舒適質感與豐富機能性。

和泰車說明，為了提供更好的操控體驗，本次SIENTA CROSSOVER特別為台灣消費者開發專屬運動化懸吊，前阻尼係數增加16％，後阻尼係數增加31％，同時將懸吊高度增加20mm，不僅提供車主更佳的駕駛視野，不良路面對應及側傾抑制的能力也更加出色。

此外，SIENTA CROSSOVER更標配TSS主動安全防護系統，透過整合式偵測攝影機與雷達，可提供PCS預警式防護系統，偵測前方車輛狀況，並適時提供預警式防護警示、煞車力道輔助、碰撞緩解輔助等功能。再加上LDA車道偏離警示系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統，不分等級，提供所有消費者相同的安全守護，亦標配6SRS氣囊，更可升級專屬選配套件，搭載BSM盲點偵測警示系統與RCTA後方車側警示系統，提供完善主被動安全系統。

為慶祝SIENTA CROSSOVER新車上市，和泰車本（12）月推出限量200輛超值優惠價，搭配汰舊換新補助，只要66.9萬元起就可入手，凡年底底前交車，還可獲贈市價39,999元的55吋QLED量子點全面屏，以及60萬元高額零利率分期付款優惠，全力衝刺年終銷售業績。

(工商 )