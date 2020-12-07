中信金控7日公告2020年11月份自結盈餘，11月份單月稅前盈餘為18.06億元，稅後盈餘為14.34億元，累計前十一月稅前盈餘496.15億元，合併稅後盈餘405.98億元，較去年同期衰退4.4％，每股稅後盈餘（EPS）為2.03元。

中信金控表示，11月份核心業務動能維持穩健，但11月份因中信金控股價上揚幅度較大，使員工認股權評價成本增加，加上保險業務因匯率波動使匯兌不利，影響金控單月獲利。

中信金控子公司中國信託商業銀行累計前十一月稅後盈餘為252.75億元，子公司台灣人壽保險公司累計前十一月稅後盈餘為163.83億元。中信金控表示，今年市場環境雖受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情及降息影響，但銀行業務存放及財管手續費等核心業務仍然維持穩健動能，保險業務則因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好。

(工商 )