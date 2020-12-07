本土登革熱再新添1例！新北市衛生局今天公布新莊區昌平里39歲女性於11月29日出現發燒、後眼窩痛、關節痛、嘔吐及腹瀉等症狀，3次就醫後因症狀未改善，在本月4日就醫因登革熱NS1快篩陽性，醫院採檢通報，經檢驗確診感染第一型登革熱。

衛生局表示，個案平時活動以新莊居住地及土城區工作地為主，送醫檢驗確診感染第一型登革熱，目前症狀緩減仍住院治療中，而密切接觸者7人無疑似症狀，將待進一步調查以釐清感染源。

衛生局長陳潤秋表示，目前已完成個案住家、工作地戶內及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，及個案住家、工作地戶外周圍半徑200公尺殘效噴灑，並對新莊區幸福里、中隆里、昌平里、中原里、昌明里、中港里、中信里、昌隆里及信義里；土城區沛陂里及頂埔里進行區塊防治預防噴消，且密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

疾管署統計，國內今年截至目前累計72例登革熱本土病例，49例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、新莊區、板橋區、樹林區及中和區各1例)，23例居住桃園市(桃園區15例、龜山區6例、八德區及中壢區各1例)；另累計63例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

(中時 )