桃消防載108確診新冠肺炎者，內政部長徐國勇頒30萬獎勵金。(蔡依珍攝)

桃消防載108確診新冠肺炎者，內政部長徐國勇頒30萬獎勵金。(蔡依珍攝)

桃消防載108確診新冠肺炎者，內政部長徐國勇頒30萬獎勵金。(蔡依珍攝)

桃消防載108確診新冠肺炎者，內政部長徐國勇頒30萬獎勵金。(蔡依珍攝)

桃園位處國門之都，隨著境外移入確診新冠肺炎疫情升溫，身處防疫第一線的桃園市消防員負擔更重，至今已出動424車次、其中確診者達108人，光11月就有34人確診，勤務吃重，桃園市長鄭文燦表示，桃園創全台之先載到確診者休5天、給5000元，目前已發了300萬，內政部長徐國勇7日特別頒發30萬獎勵金感謝桃園消防，笑言「不成敬意」，感謝警消的貢獻。

鄭文燦表示，桃園有4家集中檢疫所，收容量全國最大，且防疫旅館也成為入境民眾首選，肩負重要的防疫責任。其中，醫療後送任務，自今年1月27日起，載送第1名疑似患者，累計至6日止，已出動424車次，送醫424人，其中確診通報108人。

近日秋冬高峰期，外籍移工入境確診人數大幅上升，中央流行疫情指揮中心也宣布，自12月4日至17日，暫停引進印尼籍移工入境來台工作2週，且須接受集中檢疫，自11月至12月6日止，桃園消防同仁已出動49車次，送醫49人，其中確診通報34人。

鄭文燦談到，消防同仁執行後送任務時，須全程穿著防護衣，不僅不便且勤務吃重，但仍秉持專業，完成所有後送任務，桃市府針對位於第一線執行救護勤務消防同仁，依載送對象發放獎勵金，載送確診病患的同仁加發5000元及核給5天自主健康管理假，載送非確診病患的同仁加發3000元，迄今已發出297萬6000元。

鄭文燦談到，桃園目前11家責任醫院，負壓及一般隔離病房共約212床，目前僅剩下30餘空床，醫療負擔沉重，將擇日去慰問。另外桃園外籍移工人數約11萬人，為避免外籍移工成為防疫破口，他也指示勞動局及環保局加強外籍移工宿舍稽查及衛生管理，對800多家收容20人以上的外籍移工宿舍全面消毒，避免群聚感染及標籤化。他強調疫情尚未結束，呼籲所有國人落實秋冬新防疫政策，為下半場防疫繼續努力。

內政部長徐國勇表示，桃園位於國門之境，承擔多數的載送責任，非常辛苦，特別代表蔡英文總統及院長蘇貞昌頒發30萬元獎勵金，他不諱言，內政部年度編列的獎勵金預算約380萬元，其中30萬元發給桃園市政府消防局，就是希望表達對消防隊員們的感謝，但也提到這筆獎勵金相較於全國民眾對於消防隊員努力防疫等無私貢獻的感激之情，仍是「不成敬意」。

徐國勇也感謝警消一家及移民署的努力，立即尋獲失聯越南移工的蹤跡，讓國人放心，未來移民署將盡全力進行移工宿舍訪查和改善工作，保障移工生活環境及國人健康安全。

(中時 )