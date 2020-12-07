109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽今天進入最後一天，高雄地主之一高雄師範大學靠著終場前一波12比0攻勢，以71比55氣走屏東大學，開季1勝3敗後以3連勝結束這階段，不過比預期少1勝到手，「禪師」教練徐耀輝坦言不慎滿意、勉強接受。

徐耀輝指出，本階段7支對手屬世新最難打、最後輸球，至於對地主義守大學、台灣體育大學、中州科技大學本應五五波，結果球隊只贏中州，還好3連勝尾盤翻紅，下兩階段力拚重返八強。

出身HBL勁旅新竹東泰高中的大三前鋒劉本善，兩天前對台體大終場前12.3秒兩罰失手，差點被對手壓哨絕殺，送掉自己生涯新高20分、8籃板的單場最佳表現，所幸最終高師2分險勝，今天劉本善繼續從板凳出發打了27分鐘，全場14投中7含1記三分球、加上4罰全中飆19分、8籃板，走出前兩季苦於受傷的陰霾，成為徐耀輝手上的一枚新活棋，劉本善回應，UBA生涯算本季才開始都不嫌遲，會繼續努力。

高師教練團目前缺一名助理教練，徐耀輝透露，明年6月目前大四的王偉丞畢業後，他有意讓王偉丞當助手，「以他的人格特質，應該很適合加入教練團，但不會勉強他，王偉丞說，現在談這件事還言之過早，本季先助高師大重返八強更重要，至於畢業後還打不打球、是否投入選秀，或有沒其他打算，都是未知數，但無論如何都謝謝教練肯定。

高雄師大王偉丞（中）單場6助攻、8抄截，教頭徐耀輝希望他畢業後可以加入教練團。（大專體總提供）

(中時 )