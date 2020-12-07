情侶在一起一定要坦誠，否則可能錯過一段好姻緣！大陸廣東佛山就有一名余姓男子抱怨表示，他本來與黃姓未婚妻即將結婚，沒想到卻在對方的網購紀錄中，發現一個驚人大秘密，這個秘密不僅讓2人的婚事告吹，還鬧上派出所，原來黃女上網購買的東西都是小孩子的玩具，她卻隱瞞未婚夫自己是個10歲孩子的媽。

據陸媒「環球網」報導， 余男與黃女原本今年初要結婚，但因新冠肺炎疫情延後，就在這期間，竟然發現未婚妻黃小姐藏了一個大秘密，這個秘密也讓2人的婚姻瞬間破碎。

余男發現，未婚妻經常在淘寶上購買小孩子的玩具，這對還沒結婚的他來說，當下就覺得事情不單純，懷疑未婚妻可能結過婚，而且生過小孩，經追問，黃女才坦承已有一個10歲大的孩子。

余男聽後晴天霹靂，不僅與未婚妻取消婚約，還算起總帳，他說，與黃女網戀交往2年，同居一段時間，去年底還在老家辦了訂婚宴，一共花了20萬人民幣（約新台幣90萬元），如今人財兩空，

余男表示，這些錢包括10萬禮金（人民幣，以下均同）、給黃女做美容投資2萬元，以及金銀首飾與戀愛時的其他開銷，要黃女全部還給他，還要向他家人道歉。

對此，黃女表示，他與余男還未成為情侶之前，友人有告知對方她的情況，余男曾問自己是不是單親媽媽？有沒有帶小孩？黃女回：「沒有」，余男就說不要再談過去的事，後來就不了了之。

黃女說，她已將10萬禮金退還給余男，但她不認同其餘開支也要還，由於雙方談不攏，因而鬧上派出所，目前仍在調解中。

(中時新聞網)