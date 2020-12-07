德國市調機構Sentix周一公布歐元區12月投資人信心指數，從11月負10點上升至負2.7點創2月來新高，優於市場預估負8.3點，主要是新冠肺炎疫苗可望上市對抗疫情，有助經濟回復正常。因此12月展望指數從11月的15.3點，大增至29.3點創2015年4月來新高。

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(工商 )

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