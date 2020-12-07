歐元區12月投資人信心指數 創2月來新高 20:092020/12/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國市調機構Sentix周一公布歐元區12月投資人信心指數，從11月負10點上升至負2.7點創2月來新高，優於市場預估負8.3點，主要是新冠肺炎疫苗可望上市對抗疫情，有助經濟回復正常。因此12月展望指數從11月的15.3點，大增至29.3點創2015年4月來新高。 海外需求強勁 國巨11月營收創26個月新高 智邦11月營收近50億創同期新高 連兩年營收攻500億有望 (工商 ) #來新高 #歐元區 #投資人信心指數 #點創 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資人看好全球經濟復甦 工業金屬價格勁升 13:542020/12/07 財經 估達53萬9,000人 美新冠死亡數 明年4月前將倍增 04:092020/12/07 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－刺激方案將起 歐元震盪整理 04:092020/12/07 證券．權證 指數高檔震盪 群益證券看國內利多有4因素 11:162020/12/07 財經 玉晶光前11月合併營收寫新高 16:402020/12/07 財經 NBI生技指數月漲一成 生技醫療基金績效 紅不讓 04:092020/12/07 投資理財 亞德客-KY表現優於預期！前11月合併營收飆史上新高 17:102020/12/07 財經 瑞智精密 11月銷售台數及營收創同期新高 19:212020/12/07 財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 關鍵資源急萎縮！北京對澳洲出重手 經濟殘酷現實曝光 - 財經 再生能源躉購費率調整 太陽光電 明年加成最高27％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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