全球疫苗產量最大生產商印度血清研究所周一表示，已向印度政府就英國藥廠阿斯特捷利康的新冠肺炎疫苗，首次提出正式申請緊急使用批准。該藥廠疫苗的保存條件沒輝瑞和莫德納等疫苗要求那麼高，因此更容易量產和運送。

(工商 )