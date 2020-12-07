全球疫苗產量最大生產商印度血清研究所周一表示，已向印度政府就英國藥廠阿斯特捷利康的新冠肺炎疫苗，首次提出正式申請緊急使用批准。該藥廠疫苗的保存條件沒輝瑞和莫德納等疫苗要求那麼高，因此更容易量產和運送。

輝瑞在印度申請疫苗緊急使用授權
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(工商 )

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