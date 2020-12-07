印度血清研究所 申請緊急使用阿斯特捷利康疫苗 20:102020/12/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球疫苗產量最大生產商印度血清研究所周一表示，已向印度政府就英國藥廠阿斯特捷利康的新冠肺炎疫苗，首次提出正式申請緊急使用批准。該藥廠疫苗的保存條件沒輝瑞和莫德納等疫苗要求那麼高，因此更容易量產和運送。 輝瑞在印度申請疫苗緊急使用授權 沃森賤賣核心資產 深交所關注 (工商 ) #印度血清研究所 #申請 #緊急使用 #阿斯特捷利康 #藥廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原料短缺 輝瑞年底疫苗出貨1億劑腰斬為5千萬 13:332020/12/05 財經 英新冠肺炎疫苗8日開打 前線醫護與長者優先接種 12:222020/12/06 國際 莫德納疫苗明年首季1億劑 幾全供美 16:262020/12/04 國際 疫情分裂世界 專家籲多邊合作 04:102020/12/04 話題觀察 陸俄本土疫苗 加快接種腳步 04:102020/12/04 生活新聞 賤賣資產被官方盯上 沃森緊急停賣 股價仍難止血 11:412020/12/07 財經 鼓勵接種 安撫民眾疑慮 英國開打疫苗 女王當領頭羊 04:092020/12/07 兩岸要聞 陸港觀盤－受配股和IPO的集資潮影響，港股短期似暫難突破 04:102020/12/05 全球財經 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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