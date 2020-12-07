主導川普選後法律挑戰的律師朱利安尼 周日確診 20:102020/12/07 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普推特發文證實，為其主導對大選結果發起法律挑戰的私人律師朱利安尼，新冠肺炎檢驗結果為陽性。 知情人士透露現年76歲的他，周日被送到華府一家醫院接受治療。 朱利安尼周日晚間在推特發文表示自己正快速康復當中。 川普律師朱利安尼染新冠 驚傳已經送醫 拜登就職 地方首長組團祝賀 (工商 ) #朱利安尼 #主導 #川普 #選後 #律師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》歷時95個交易日 鴻海填息達陣 11:582020/12/07 財經 無色覺醒》賴岳謙：川普任期最終倒數？美官員頻出訪為何？ 08:302020/12/07 無色覺醒 狂吐突然昏厥 印度爆神秘怪病 1死數百人送醫 16:242020/12/07 國際 中醫大竹附設醫院藝廊開幕 8藝術家展出40畫作療癒病患 13:432020/12/07 寶島 萊豬加核食 民眾信任崩盤？ 港媒爆民進黨2022下場 18:052020/12/07 政治 《金融》低利時代 銀行拚貸款、刷卡優惠 11:582020/12/07 財經 《基金》配息新主張 復華台灣好收益基金下月開募 12:332020/12/07 財經 女星只穿蕾絲內衣 下半身透視三角小褲全現形 14:522020/12/07 名人 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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