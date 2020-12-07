川普推特發文證實，為其主導對大選結果發起法律挑戰的私人律師朱利安尼，新冠肺炎檢驗結果為陽性。

知情人士透露現年76歲的他，周日被送到華府一家醫院接受治療。

朱利安尼周日晚間在推特發文表示自己正快速康復當中。

(工商 )