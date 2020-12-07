台股7日續攻新高，但因國際美元止跌，主要亞幣紛紛轉弱，新台幣升勢也暫歇，上演股匯不調，盤中最高價並未突破4日的28.25元，且尾盤央行進場調節後，直接豬羊變色由升轉貶，收在28.534元兌1美元，貶值1.3分，終結連續三個交易日升勢，總成交量19.02億美元。

匯銀主管表示，國際美元從11月以來接連下滑，進入12月後更跌至二年半低位，但受到美國新一輪經濟刺激方案有機會過關激勵，暫時止跌整理，主要亞幣則因先前一波強勁走揚後，漲多回檔修正，新台幣升勢也跟著暫歇。

匯銀主管指出，台股雖續攻新高大漲124點，外資由買超轉為小幅賣超66億元，但並未匯出資金，新台幣仍位在約與4日相同的區間，尾盤央行進場大幅作價阻升後，守住28.5元關卡。

統計7日主要亞幣全面走跌，新台貶幅0.05％，顯現相對穩定，其中星幣重挫0.27％最多，其次日圓因避險資金流出大跌0.23％，其他馬來幣、泰銖、人民幣各貶值0.21％及0.15％、0.12％。匯銀主管認為，如果後續央行沒再設新的「雙防線」，恐怕很快就會挑戰升破28元大關，最慢年底前應該有機會。

(工商 )