近期百貨周年慶已到尾聲，包括遠百（2903）、轉投資SOGO百貨均在東北季風發威偏寒冷下帶動高單冬衣、家電家用等銷售進補，其中遠百周慶還有一家店進行，但截至目前為全台業績預計達標130億元，年增一成，而SOGO至7日止全台七店業績超標逾110億元，約年增5-8％。

受惠後疫情時期報復性消費，周年慶超標入袋，有助挹注全年營收補助今年3-4月因疫情大衝擊所造成的缺口，而根據遠百自結11月業績仍有近2％成長，累計1-11月業績年增7.31％，後續12月則有一波耶誕與跨年加碼促銷，尤其是有高單精品的台中大遠百光是周年慶就成長逾一成，即使11月沒有周年慶，但業績仍正成長逾14％，預計全年力拚150億元，且帶動全台12店業績有望上看470億元。

遠百董事長徐旭東、總經理徐雪芳陸續在近期對明年景氣表達樂觀以待看法，徐雪芳表示，今年因疫情無法出國，國人留在台灣的消費力不可小覷，明年還有暑假後於竹北新開店，預期明年仍持續維持正向成長動能。

SOGO百貨截至昨日為止全台周年慶結束，除了SOGO天母店受惠天氣變冷與最後囤貨熱潮，12天開出業績新高，突破11億元、較去年同期成長11％，其中city'super超市增長二成、化妝品成長18％。

SOGO新竹巨城店更因消費力高，12天創下逾17億營收，對比去年有二位數成長，再破開店新高；今年受疫情影響，居家用品超熱銷，包括大小家電、香氛精油等均有二位數成長，美麗商機持續發燒，化妝品、內睡衣成長超過一成，創造超過40家千萬櫃；SOGO強調，上周全台周年慶即提前達標108億，周慶結束業績超標逾110億元，年增5-8％不等，而據SOGO自結全台11月營收年增逾7％，累計1-11月已幾近追平去年同期，在12月追加耶誕促銷有望衝出與去年同期460億持平表現。

(工商 )