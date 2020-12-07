修法前已持有操作槍之團體或民眾，應於今年6月12日起至12月11日前，攜帶「操作槍」及「身分證明文件」，至戶籍所在地之警察分局（民防組）辦理合法報備持有或自願繳銷。（新店警分局提供）

《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條之1修正案已於今年6月12日生效，新條文修正「模擬槍」之定義及規範，將「操作槍」納入槍砲彈藥刀械管制條例之列管範圍。所謂操作槍，係指外型、構造及材質與真槍相仿，並具有類似槍機、撞針及裝填子彈等裝置，足以改成具有殺傷力的槍枝。

目前國內查獲非法槍枝及槍擊案涉案槍枝來源多以「操作槍」為基材加以改造而來，顯示此類槍枝嚴重戕害社會治安，透過本次修法，將能有效阻絕非法槍彈來源，防範幫派分子擁槍自重，以建構民眾安居樂業之生活環境。

新北市新店警分局再次呼籲，為保障修法前已持有操作槍民眾之權益，設有法定6個月寬限期，修法前已持有操作槍之團體或民眾，應於今年6月12日起至12月11日前，攜帶「操作槍」及「身分證明文件」，至戶籍所在地之警察分局（民防組）辦理合法報備持有或自願繳銷；如未能於今年12月11日前完成報備程序，依新修正條文，違法持有者最高可處20萬元罰鍰。

(中時 )