富時羅素全球指數將剔除8家中企股票 20:232020/12/07 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指數公司富時羅素5日透過母公司倫敦證券交易所集團的發言人稱，決定自12月21日起在其全球指數等部分產品中刪除8家被美政府列名的中企股票，後續可能視美調查結果刪除更多企業股票。 大陸外交部發言人華春瑩7日主持例行記者會時再次重申，中方堅決反對美方無端打壓中國企業。 華春瑩表示，美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害各國投資者利益，也會損害美國國家利益和自身形象。 利多頻傳 生技基金續航可期 美稱霸軍火市場 中東異軍突起俄企走下坡 (旺報 ) #股票 #指數 #美方 #利益 #企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰台灣5G+ETF 12/10上市倒數 15:312020/12/07 財經 外資續湧 陸科技、消費股有潛利 04:092020/12/07 投資理財 富達投信：低利時代 複合債券基金是布局首選 18:402020/12/07 財經 《國際產業》需求旺 傳Airbnb將調升IPO價格 12:492020/12/07 財經 電子集團股作帳行情發威 台股指數再創新高 12:432020/12/07 財經 NBI生技指數月漲一成 生技醫療基金績效 紅不讓 04:092020/12/07 投資理財 《金融》羅敏菁：可留意電子跨生醫個股 2021台灣新藥值得期待 10:162020/12/07 財經 富邦潛力之星獎學金 40學生獲獎 04:092020/12/07 社會新聞 財經熱門新聞 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 美國技術遭斷！華為砸百億投資 陸晶片供應鏈成形 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 關鍵資源急萎縮！北京對澳洲出重手 經濟殘酷現實曝光 - 財經 再生能源躉購費率調整 太陽光電 明年加成最高27％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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