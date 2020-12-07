指數公司富時羅素5日透過母公司倫敦證券交易所集團的發言人稱，決定自12月21日起在其全球指數等部分產品中刪除8家被美政府列名的中企股票，後續可能視美調查結果刪除更多企業股票。

大陸外交部發言人華春瑩7日主持例行記者會時再次重申，中方堅決反對美方無端打壓中國企業。

華春瑩表示，美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害各國投資者利益，也會損害美國國家利益和自身形象。

(旺報 )